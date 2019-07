Christian Cueva quedó fuera de la convocatoria de Santos para el choque ante Avaí por el Brasileirão

No la ve. El volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, quedó afuera de la convocatoria de Jorge Sampaoli para el encuentro de este domingo por la fecha 12 del Brasileirao entre el Santos vs. Avaí a jugarse en el Estadio Urbano Caldeira.

¿La razón? Muy simple, y es que el volante nacional tuvo que regresar a nuestro país por el nacimiento de su menor hijo y no pudo entrenar a la par de sus compañeros en el cuadro brasileño. Por ello, Jorge Sampaoli no consideró a Christian Cueva que seguirá poniéndose a punto físicamente luego de su participación en la Copa América.

"Cueva cortó su preparación, tuvo un problema con su hijo en Perú, volvió este martes. Este partido no va a ser tomado en cuenta porque está en desventaja con el resto. Después, en el futuro, Christian estando bien, nos puede dar en mitad de la cancha lo que el equipo necesite", señaló Jorge Sampaoli.

Cueva recién pudo integrarse a los entrenamientos del Santos el día martes de esta semana luego de su estadía en el Perú por un tema familiar. Por otro lado, Jorge Sampaoli también dejó fuera al peruano por el cupo de extranjero.

Christian Cueva y sus problemas de disciplina

Luego de su participación con la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019, Christian Cueva ha sido protagonista de varios hechos de indisciplina que complican su presente en Santos.

Respecto a ello, el mismo Ricardo Gareca habló al respecto evidenciando su molestia por estos hechos: "Ojalá que no se repita. Estas cosas no le hacen bien a nadie, principalmente a él. Ojalá que solo hablemos de fútbol y no de estos acontecimientos".