Quedó listo: El 11 de Nolberto Solano para el debut del Sub 23 en los Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]

Nolberto Solano definió el once titular de la Selección Peruana Sub 23 para el debut en los Juegos Panamericano Lima 2019 de este lunes ante Uruguay. El entrenador nacional no hará mayores cambios respecto al equipo con el que había trabajado en los días posteriores a este encuentro.

En el arco Carlos Cáceda es inamovible. Delante del portero de Melgar, una línea de cuatro defensores resguardará la portería bicolor. Eduardo Rabanal, Jefferson Portales, Aldair Fuentes y Junior Huerto, serán los encargados de la zona posterior del equipo.

El central de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez partía como principal referente en la zaga nacional; sin embargo, una lesión de uno de sus hombros lo dejó fuera de este debut. Por otro lado, la zona medular presentará movilidad y fútbol con los jugadores elegidos por Solano.

Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Andy Polar y Kevin Quevedo conforman la zona medular del equipo nacional dejando como único punto al más experimentado de este equipo: Mauricio Montes.

El mismo sistema de Ricardo Gareca

Al igual que el entrenador de la Selección mayor, Ricardo Gareca, Nolberto Solano utilizará el sistema 4-2-3-1 para tentar los tres puntos ante Uruguay. Además, las esperanzas en ataque recaen sobre los hombros de Kevin Quevedo y Andy Polar. Dos jugadores que destacan con su nivel en el torneo nacional y tendrán que demostrar en este torneo de los que están hechos.