HOY EN VIVO Perú vs Uruguay: hora, canal y alineaciones por los Juegos Panamericano Lima 2019

Juegos Panamericanos Lima 2019 | Si el año pasado nos ilusionamos con el Mundial de Rusia y en este 2019 nos regocijamos con cada gol que nos llevó hasta la final de la Copa América, ¿por qué no hacer lo mismo con la selección peruana sub-23 que inicia hoy su camino a la gloria panamericana?

Por más que sea una selección joven y que al frente tengamos a Uruguay, vigente campeón de este torneo, como peruanos y locales estamos obligados a refrendar nuestro título de "Mejor Hinchada del Mundo" apoyando a los que nos representarán en un futuro no tan lejano.

Y no sería nada descabellado pensar en hacer una buena campaña en Lima 2019 e ilusionarnos, tomando en cuenta que Solano reunió una camada de jugadores jóvenes con experiencia, siendo habituales titulares en sus clubes de la Liga 1, como Kevin Quevedo en Alianza y Andy Polar en Binacional.

A ellos se suman las presencias de un "9" de peso y una vasta experiencia en el fútbol peruano como Mauricio Montes y de Carlos Cáceda en el pórtico, quien es uno de los fijos en el equipo mayor de Ricardo Gareca.

Sin embargo, no hay que crearse triunfalismos adelantados; hay que ir partido a partido, paso a paso y dejándolo todo en la cancha. El camino es muy complicado pero posible.

¿Cómo se define al campeón de Fútbol Masculino de los Juegos Panamericanos 2019?

De cada grupo, avanzarán los dos primeros a semifinales y el ganador de cada llave se instalará a la gran final. Las fechas definidas para estas dos instancias son el 7 de agosto entre el 1° A vs 2° B y 1° B vs 2° A. Además, la final será el 10 de agosto entre el ganador 1 vs ganador 2.

Perú: Carlos Cáceda, Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales o Gianfranco Chávez, Carlos Huerto, Jesús Pretell, Jordan Guivin, Edhu Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes.

Calendario de Uruguay en los Panamericanos 2019

Uruguay vs Perú | 29/7 - 22:30 h (Uy)

Uruguay vs Jamaica | 1/8 - 19:30 h (Uy)

Uruguay – Honduras | 4/8 - 19:30 h (Uy)

Perú vs Uruguay | 29/7 8:30 hra peruana

Perú vs Honduras | 1-8 8:30 hra peruana

Perú vs Jamaica | 4-8 8:30 hra peruana

Perú vs Uruguay EN VIVO | horarios del mundo para VER GRATIS los Juegos Panamericanos 2019

Perú: 20:30 p.m.

Argentina: 22:30 p.m.

Chile: 21:30 p.m.

Uruguay: 22:30 p.m.

México: 20:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 21:30 p.m.

España (martes 20): 3:30 a.m.

Dónde ver Latina, Movistar y TV Perú EN VIVO Perú vs Uruguay | Canales TV

DirecTV Sports Perú: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV Perú: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Claro TV: Canal 2.

Movistar TV Perú Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canl 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

DATO:

En los Panamericanos de 2015, Perú ocupó el tercer puesto en su grupo y no avanzó a las semifinales.