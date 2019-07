Perú vs Uruguay [Movistar en vivo] Partido de hoy gratis por Lima 2019

Partido de hoy Panamericanos Lima 2019 | Movistar EN VIVO Perú vs Uruguay ONLINE Latina EN VIVO | Este lunes 29 de julio, a partir de las 8.30 p.m. (hora peruana) y 10.30 p.m. (hora de Montevideo), la Blanquirroja y la Celeste debutan en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el grupo B del torneo masculino sub-23 de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ver TV Perú, ESPN, TCC, Vera TV, Cablevisión Flow y Montecable. Minuto a minuto con canales y horarios por Libero.pe. Kevin Quevedo será titular.

La selección de Perú sub-23, dirigida por el exfutbolista Nolberto Solano, se estrenarán en los Panamericanos Lima 2019 ante una de las favoritas del torneo, Uruguay. La expectativa de la Blanquirroja estará por ver a los talentosos Kevin Quevedo, Andy Polar y Jesús Pretell.

Además, Perú contará con la presencia de los experimentado Carlos Cáceda y Mauricio Montes para frenar a Uruguay, que cuenta con una plantillla interesante con jugadores como Leonardo Fernández, Ignacio Ramírez y Darwin Núñez.

Además de Uruguay, Perú tendrá que enfrentarse en los próximos partidos a las selecciones de Jamaica y Honduras.

Cómo se clasifica a la semifinales en los Panamericanos Lima 2019

Los ocho equipos participantes en la primera fase se dividirán en dos grupos de cuatro equipos cada uno en los Panamericanos Lima 2019. Luego de una liguilla simple, a una sola rueda de partidos, pasarán a semifinales los equipos que ocupen las posiciones primera y segunda de cada grupo.

En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación se determina siguiendo en orden los siguientes criterios en los Panamericanos Lima 2019:

- Diferencia de goles.

- Cantidad de goles marcados.

- El resultado del partido jugado entre los empatados.

- Por sorteo.

Partidos de hoy Panamericanos Lima 2019 EN VIVO Perú vs Uruguay por Latina y Movistar

Partido: Panamá 0-0 México

Grupo A: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 10.00 a.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda.

Partido: Ecuador 2-3 Argentina

Grupo A: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 1.00 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda.

Partido: Jamaica vs. Honduras

Grupo B: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 5.30 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda

Partido: Perú vs. Uruguay

Grupo B: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Canal: Cablevisión, TCC, VERA TV y Montecable.

Fixture la sub-23 de Perú en los Panamericanos Lima 2019

Partido: Perú vs. Uruguay

Grupo B: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Partido: Perú vs Honduras

Grupo B: Fecha 2

Día: jueves 1 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Partido: Perú vs Jamaica

Grupo B: Fecha 3

Día: sábado 4 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Tabla de posiciones del torneo sub-23 de fútbol en los Panamericanos Lima 2019

Así va la tabla de posiciones en los Panamericanos de Lima 2019.

Cuáles son los GRUPOS A y B en Panamericanos Lima 2019

Grupo A

Argentina

Panamá

México

Ecuador

Grupo B

Perú

Uruguay

Jamaica

Honduras

A qué hora juega Perú vs Uruguay EN VIVO por Panamericanos Lima 2019

Perú: 8.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Brasil: 11.30 p.m.

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

España (Islas Canarias): 1.30 a.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Canadá: 9.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Francia: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Alemania: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Portugal: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Holanda: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Inglaterra: 1.30 a.m. (martes 30 de julio)

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Perú vs Uruguay por Panamericanos Lima 2019

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 2.75

Empate: 3.30

Uruguay: 2.40

Casa de apuestas: Apuesta Total

Perú: 2.66

Empate: 3.16

Uruguay: 2.34

Casa de apuestas: Timberazo

Perú: 2.76

Empate: 3.29

Uruguay: 2.42

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 2.30

Empate: 3.25

Uruguay: 2.40

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 2.65

Empate: 3.50

Uruguay: 2.40

Qué canal TV transmite partido Perú vs Uruguay por Panamericanos Lima 2019

Perú: Movistar Deportes, Latina y TV Perú.

Argentina: TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play.

Colombia: ESPN Play.

Ecuador: ESPN Play.

Estados Unidos: ESPN Play.

Paraguay: ESPN Play.

Uruguay: ESPN Play, VERA TV, Montecable, Cablevisión Flow y TCC.

Venezuela: ESPN Play.

Cómo ver Latina EN VIVO y Movistar TV Perú vs Uruguay | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Dónde ver TCC y Montecable EN VIVO Perú vs Uruguay | Canales TV

Asuntos Públicos: Canal 451.

TCC VIVO: Canal 452.

TCC 1 HD: Canal 453.

TCC 2 HD: Canal 454 (Panamericanos Lima 2019).

TCC 3: Canal 456.

Montecable VTV: Canal 404

Mottecable VTV HD: Cabal 424.

Cómo ver Cablevisión Flow EN VIVO Perú vs Uruguay | Aplicación TV

Activar Cable Visión Flow es muy fácil, a continuación te contamos los pasos que debes seguir:

Paso 1: Ingresa a la web de Cablevisión Flow.

Paso 2: Seleccioná la opción "ACTIVAR FLOW GRATIS".

Paso 3 En la siguiente pantalla te pediremos que ingreses tu usuario y contraseña de Cablevisión Fibertel y luego presiones "INICIAR".

Paso 4: Recibirás un mail de confirmación y ya podrás utilizar el servicio.

Dónde ver VERA TV EN VIVO Perú vs Uruguay | Aplicación TV

El duelo entre Perú vs Uruguay será llevado a toda Latinoamérica y el mundo gracias a diferentes canales. Los uruguayos que quieran ver el choque lo podrán hacer por medio de VeraTV (http://tv.vera.com.uy).

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Uruguay por Lima 2019

Perú: Carlos Cáceda, Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales o Gianfranco Chávez, Carlos Huerto, Jesús Pretell, Jordan Guivin, Edhu Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes.

Entrenador: Nolberto Solano.

Uruguay: Santiago Mele; Emanuel Gularte, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Gastón Álvarez; Pablo Siles, Maximiliano Araujo, Federico Martínez; Leonardo Fernández, Ignacio Ramírez; Darwin Núñez.

Entrenador: Gustavo Ferreira.