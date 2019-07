Selección Peruana: ¿Por qué Solano utilizó otra marca de vestimenta?

La selección peruana cayó 2-0 ante su similar de Uruguay durante su estreno en el grupo B de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, este no fue el único hecho que causó la atención del público que presenció el partido, ya que el entrenador Nolberto Solano se vistió con una marca deportiva distinta a la oficial y aprobada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Como se pudo apreciar en las imágenes, Nolberto Solano lleva puesta una casaca de la marca New Balance y, asimismo, el escudo que aparece en la parte superior izquierdo no pertenece a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), esta fue reemplazada por la del Comité Olímpico Peruano (COP).

Tampoco se observa el escudo oficial de la FPF en las camisetas de los jugadores sub-23 que disputaron el partido frente a los 'charrúas'; pero ellos si tenían la marca Marathon Sports en la parte superior derecho como suele verse.

Pero, ¿cuál es la razón de este curioso detalle en la vestimenta? LÍBERO pudo confirmar que la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 exige a las Federaciones locales -en este caso la de fútbol- llegar a un arreglo con una marca distinta a la que viste a la selección mayor, pero solo para el Comando Técnico. Por esta razón, Nolberto Solano y todo su equipo de asistentes vistió la firma de la marca New Balance y no la de Marathon.

Nolberto Solano y sus jugadores lucieron marcas distintas esta noche en San Marcos. Según @TuFPF , “la indumentaria que otorgó la organización de @Lima2019Juegos para el comando técnico fue New Balance”. #Lima2019xLibero pic.twitter.com/cbuy7nFWBq

En tanto, los jugadores de la selección peruana masculina y femenina seguirán vistiendo la marca Marathon para el resto de partidos de los Panamericanos de Lima 2019. Fuentes vinculas a la oficina de la FPF indicaron a LÍBERO que la indumentaria que utiliza Nolberto Solano y su cuerpo técnico fue proporcionada por la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Cabe señalar que la selección peruana sub-23 no participa por orden de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) porque el torneo de los Juegos Panamericanos no es oficial para la FIFA.

El COP entregó buzos New Balance para toda la delegación peruana. Solo la ropa de competición era responsabilidad de cada Federación. El resto, van todo con NB. Ojo que no participan como FPF. Es reglamento olimpico que aca no se conoce.