¿Estará feliz? Luis Advíncula revela sus sentimientos tras continuar en el Rayo Vallecano

Luis Advíncula se sumó a los entrenamientos del Rayo Vallecano tras disfrutar unas merecidas vacaciones en Perú. El club de Madrid compró el pase del futbolista de la Selección Peruana al Tigres de México y está a la espera de las mejores ofertas para definir su futuro.

"Estoy contento de quedarme en el Rayo Vallecano”, declaró Advíncula a la página web oficial del club. El nombre del popular "Bolt" se está voceando para reforzar al Valencia, pero de momento continúa trabajando bajo las órdenes del técnico Paco Jémez.

"Me trataron muy bien. Me adapté bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quedase aquí", aseguró Advíncula, convencido de que esta temporada trabajarán el doble para lograr el ascenso a la Liga Santander.

"El año pasado fue difícil. Creo que este año va a ser todo lo contrario. De los errores se aprende. Ahora tenemos plantel para el ascenso que es lo que el grupo se ha planteado", agregó.

Luis Advíncula también fue consultado sobre su participación en la Copa América y aseguró que lograr el subcampeonato en Brasil 2019 con la Selección Peruana fue verdaderamente increíble.

"Es una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir, jugar una final de Copa América no se da todos los días", manifestó el futbolista nacional.