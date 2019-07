Ricardo Gareca sobre sus jugadores en la prensa de espectáculos: “Es algo inevitable” [VIDEO]

La Selección Peruana culminó su participación en la Copa América 2019 con el subtítulo, siendo Ricardo Gareca el principal artífice de lo conseguido. El entrenador argentino actualmente realiza entrevistas exclusivas para diversos medios y uno de los temas por los que fue consultado fue sobre la aparición de sus dirigidos en la zona de espectáculos de la prensa peruana.

El vínculo entre los seleccionados nacionales con ese sector de la prensa lleva muchos años y, con los éxitos actuales del representativo, la situación no ha cambiado. La respuesta que encontró Ricardo Gareca se centró, principalmente, a que la vida privada de los futbolistas, más en su condición de referentes o estrellas, son siempre atractivas para los medios y el público en general.

“Hay algunas cosas que son inevitables. Estos son jugadores de mucho nombre y en algunos casos su vida privada aparecerá en la sección de espectáculos, ya sea por que tienen por parejas a actrices o su entorno son parte de ello”, señaló Ricardo Gareca en entrevista para la Agencia Andina. El ‘Tigre’ lució muy comprensivo en estos casos, en especial porque no han faltado a su confianza.

De la misma forma, el entrenador de la Selección Peruana añadió. “Esto suele pasar con las estrellas en el mundo entero, comúnmente. Sin embargo, no por eso voy a tener un mal concepto de ellos”, resaltó. Gareca siempre ha mostrado una actitud alejada de comentar las actividades personales que realicen sus dirigidos, más enfocado en el aspecto futbolístico.

No obstante, si fue el claro al solicitar un mejor comportamiento en un caso específico. “Lo que no se puede volver a repetir es la imagen de un jugador o seleccionado que no esté en sus mejores condiciones. En esas cosas si hay que tener mucho cuidado”, mencionó Ricardo Gareca. Sus palabras serían en específico ante lo sucedido en las últimas semanas, tras la Copa América.

Christian Cueva, jugador clave en el esquema de Ricardo Gareca, fue visto con algunas copas de más encima y siendo protagonista de bochornosos actos en la vía pública. La imagen de los deportistas tiene que ser cuidada de mejor forma, puesto que estas acciones los hacen ser mucho más asediados por la prensa de espectáculos. El DT es comprensivo, pero también directo en sus ideas.

Christian Cueva fue grabado bebiendo alcohol en concierto de Grupo 5