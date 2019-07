Pedro Gallese: Hinchas de América rechazan el posible fichaje del portero peruano [FOTOS]

América de México confirmó la noticia de que Agustín Marchesín se convertirá en las próximas horas en nuevo portero del Porto. El portero argentino deja el cuadro mexicano luego de varios años en las Águilas, donde a punta de triunfos se ganó el cariño de todos los hinchas americanistas.

Por ello, la dirigencia del América ya busca reemplazante para suplir el saliente portero argentino. Y desde México, los principales medios deportivos de aquel país señalan que Pedro Gallese estaría dentro de la lista de arqueros para llegar al América.

La gran actuación del portero nacional en la Copa América con la Selección Peruana habría llamado la atención de los dirigentes americanistas por fichar a Pedro Gallese. Sin embargo, tras conocerse esta noticia los hinchas del América han copado las redes sociales para rechazar el posible fichaje de nuestro compatriota.

Y es que, sus malas actuaciones en Veracruz, equipo en el cual el peruano casi siempre disputó el descenso durante su paso por México, ha generado desconfianza en el aficionado americanista. Además, los simpatizantes de las águilas reclaman a sus dirigentes invertir en un portero de mayor experiencia para suplir la salida de Marchesín.

“Nooooooo por favor q no!!! ¡Es muy malo, no da nada de seguridad, de vdd gallese no aceptes ninguna oferta del club acá los Americanistas no te queremos!!!”, es una de las duras opiniones de uno de los hinchas del América a través de Twitter.

Al igual que este tuit, cientos de aficionados americanistas rechazan el posible fichaje de Pedro Gallese al América. Además, al igual que el peruano, Guillermo Ochoa, histórico portero de la Selección de México.