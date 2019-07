Ricardo Gareca nominado al mejor entrenador del año por la FIFA

Ricardo Gareca sigue haciendo historia con la Selección Peruana. El "Tigre" ha sido nominado como candidato a mejor entrenador del año por la FIFA luego de lograr el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.

Ricardo Gareca en lista privilegiada

El "Flaco" figura en la exclusiva lista de los premios The Best junto a profesionales como Marcelo Gallardo, Pep Guardiola, Tite, Jurgen Klopp, entre otros destacados a nivel mundial.

En la edición anterior, que se realizó después del Mundial Rusia 2018, los ganadores del premio The Best fueron Luka Modric (mejor jugador), Marta (mejor jugadora), Didier Deschamps (mejor entrenador masculino) y Reynald Pedros (mejor entrenador femenino).

El belga Thibaut Courtois todavía ostenta el premio a mejor arquero de la temporada y como novedad para esta edición en Milán, la FIFA sumará un premio The Best a la Guardameta de la FIFA.

FIFA resalta sus logros al mando de la Blanquirroja en el último año

Fue subcampeón de la Copa América 2019 con Perú

Es el mejor resultado de la Blanquirroja en la competición continental desde 1975

Obtuvo triunfos sensacionales en la Copa América contra Bolivia y Chile

¿Dónde puedes votar por el "Tigre" ?

Las votaciones para elegir a los mejores exponentes del fútbol mundial las puede realizar a través de la página web de la FIFA. Si quieres votar por el querido "Tigre" Ricardo Gareca tienes que registrarte en la plataforma digital y hacerlo click en el siguiente link.

La gala final de los premios The Best tendrá lugar el próximo lunes 23 de septiembre en la Scala de Milan, escenario que reemplazará al de Londres. En breve se dará a conocer la lista de candidatos a mejor jugador y mejor jugadora.

Candidatos al premio The Best mejor DT masculino

Djamel Belmadi (Selección de Argelia)

Didier Deschamps (Selección de Francia)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Ricardo Gareca (Selección de Perú)

Josep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Fernando Santos (Selección de Portugal)

Erik ten Hag (Ajax)

Tite (Selección de Brasil)

Candidatos y candidatas al premio The Best mejor DT femenino

Milena Bertolini (selección de Italia)

Jill Ellis (selección de Estados Unidos)

Peter Gerhardsson (selección de Suecia)

Futoshi Ikeda (selección de Japón sub 20)

Antonia Is (selección de España sub 17)

Joe Montemurro (Arsenal de Inglaterra)

Phil Neville (selección de Inglaterra)

Reynald Pedros (Lyon de Francia)

Paul Riley (selección de Carolina del Norte)

Sarina Wiegman (Selección de Holanda)

Candidatos al premio The Best mejor jugador del año

Cristiano Ronaldo

Ayudó a su equipo a ganar la Serie A como máximo goleador del club en todas las competiciones

Elegido jugador más valioso de la Serie A

Conquistó con Portugal la Liga de Naciones de la UEFA

Lionel Messi

Ganó la Liga y alcanzó con su equipo las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA y la final de la Copa del Rey

Bota de Oro europea como máximo goleador del continente, y jugador que dio más asistencias en La Liga

Ayudó a Argentina a lograr el bronce en la Copa América 2019

Frankie De Jong

Conquistó el doblete nacional de Liga y Copa

Llegó a semifinales en la Liga de Campeones de la UEFA

Elegido mejor jugador de la Eredivisie holandesa

Matthijs De Ligt

Conquistó el doblete nacional de Liga y Copa

Llegó a semifinales en la Liga de Campeones de la UEFA

Incluido en los equipos ideales de la Eredivisie holandesa y la Liga de Campeones de la UEFA

Harry Kane

Ayudó al Tottenham Hotspur a alcanzar su primera final de la Liga de Campeones de la UEFA

Marcó 17 goles en la Premier League en 28 partidos con los Spurs

Semifinalista con Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA

Eden Hazard

Ganó la Liga Europa de la UEFA con el Chelsea

Máximo goleador del club contando todas las competiciones

Premio PFA al Jugador del Año votado por los fans

Sadio Mane

Ganó la Liga de Campeones de la UEFA

Máximo goleador ex aequo en la Premier League

Ayudó a Senegal a quedar subcampeón en la Copa Africana de Naciones

Kylian Mbappé

Ayudó a su equipo a ganar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia

Máximo goleador del club contando todas las competiciones en la campaña 2018/19

Máximo goleador y mejor jugador de la Ligue 1

Mohamed Salah

Ganó la Liga de Campeones de la UEFA

Máximo goleador del club contando todas las competiciones en la campaña 2018/19

Máximo goleador ex aequo en la Premier League

Virgil Van Dijk

Ganó la Liga de Campeones de la UEFA

Premio PFA al Jugador del Año y elegido mejor jugador de la Premier League

Ayudó a Países Bajos a quedar subcampeón en la Liga de Naciones de la UEFA

Otros premios que se entregarán el día del evento

Premio a la Afición de la FIFA

Alineación ideal en el FIFA FIFPro World11

Alineación ideal en el FIFA FIFPro World11 Femenino