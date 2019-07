Selección Peruana: Mira el tremendo mensaje de Milton Gareca por la nominación de su padre al premio The Best

Ricardo Gareca fue elegido como candidato al premio FIFA The Best por su tremenda labor como técnico de la Selección Peruana. De inmediato, los hinchas de la 'blanquirroja' y familiares del 'Tigre' Gareca' manifestaron su emoción por esta noticia en Facebook, Twitter e Instagram.

Precisamente, Milton Gareca, el mayor de los hijos de Ricardo Gareca, usó su cuenta de Instagram para celebrar efusivamente la nominación de su padre al The Best. "¡Vamos viejo, nomás!", puso Milton en su historia de dicha red social.

Asimismo, Milton Gareca realizó otra publicación invitando todos sus seguidores a votar por el director técnico de la Selección Peruana. Además,añadió una fotografía de su progenitor y el enlace que dirige a la página de la FIFA para hacer la elección por Ricardo Gareca.

"El 'Tigre' seleccionado por la FIFA entre los 10 mejores directores técnicos del mundo, a competir por ganar el premio a 'The Best' ", escribió orgullos y emocionado Milton, quien acompañó a la Selección Peruana en toda la Copa América 2019.

- Djamel Belmadi (Selección de Argelia)

- Didier Deschamps (Selección de Francia)

- Marcelo Gallardo (River Plate)

- Ricardo Gareca (Selección de Perú)

- Josep Guardiola (Manchester City)

- Jurgen Klopp (Liverpool)

- Mauricio Pochettino (Tottenham)

- Fernando Santos (Selección de Portugal)

- Erik ten Hag (Ajax)

- Tite (Selección de Brasil)

🏆 #TheBest Men’s Coach Candidate

🇦🇷 Ricardo Gareca@SeleccionPeru



🔘 Guided Peru to @CopaAmerica final

🔘 Best continental performance since 1975

🔘 Masterminded impressive wins v Bolivia & Chilehttps://t.co/tJx1HXnBBq