Perú vs Costa Rica [Movistar en vivo] Ver Fútbol Femenino en Lima 2019

Movistar EN VIVO Perú vs Costa Rica ONLINE Partido de hoy Panamericanos Lima 2019 Este miércoles 31 de julio, a partir de las 8.30 p.m. de la noche, la selección peruana de fútbol femenino recibe a las "ticas" en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el segundo partido del grupo B de los Juegos Panamericanos 2019. Sigue el MINUTO A MINUTO vía INTERNET con los canales, los horarios y las alineaciones por Teletica, ESPN, DirecTV, Tigo Sports y Latina.

La selección peruana de fútbol femenino se juega su última opción para clasificar a semifinales en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ante su similar de Costa Rica, que viene de vencer por 3-1 a Panamá en la primera fecha con tantos de Chinchilla (73' y 85') y Blanco (79').

En el debut, Perú cayó por 3-0 a manos de Argentina. Por esta razón, las dirigidas por el entrenador brasileño Dorival Bueno saldrán con todo para obtener los tres puntos contra Costa Rica, ya que de lo contrario de nada servirá el último juego frente a Panamá.

Cómo se clasifica a la semifinales en los Panamericanos Lima 2019

Los ocho equipos participantes en la primera fase se dividirán en dos grupos de cuatro equipos cada uno en los Panamericanos Lima 2019. Luego de una liguilla simple, a una sola rueda de partidos, pasarán a semifinales los equipos que ocupen las posiciones primera y segunda de cada grupo.

En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación se determina siguiendo en orden los siguientes criterios en los Panamericanos Lima 2019:

- Diferencia de goles.

- Cantidad de goles marcados.

- El resultado del partido jugado entre los empatados.

- Por sorteo.

Partidos de hoy Panamericanos Lima 2019 Fútbol Femenino Perú vs Costa Rica por Latina y Movistar

Partido: México 1-2 Paraguay

Grupo A: Fecha 2

Día: miércoles 31 de julio

Hora: 10.00 a.m.

Estadio San Marcos

Etapa: Primer Ronda de Fase de Grupos.

Partido: Jamaica 0-2 Colombia

Grupo A: Fecha 2

Día: miércoles 31 de julio

Hora: 1.00 p.m.

Estadio San Marcos

Etapa: Primera Ronda de Fase de Grupos.

Partido: Panamá vs. Argentina

Grupo B: Fecha 2

Día: miércoles 31 de julio

Hora: 5.30 p.m.

Estadio San Marcos

Etapa: Primera Ronda de Fase de Grupos.

Partido: Perú vs Costa Rica

Grupo B: Fecha 2

Día: miércoles 31 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV y Latina.

Fixture Fútbol Femenino de Perú y Costa Rica en los Panamericanos Lima 2019

Partido: Perú 0-3 Argentina

Grupo B: Fecha 1

Día: domingo 28 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV y Latina.

Canal: TyC Sports y TV Pública.

Partido: Perú vs Costa Rica

Grupo B: Fecha 2

Día: miércoles 31 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV y Latina.

Partido: Perú vs Panamá

Grupo B: Fecha 3

Día: sábado 3 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV y Latina.

Cuáles son los grupos A y B de Fútbol Femenino en Panamericanos Lima 2019

Grupo A

México

Jamaica

Paraguay

Colombia

Grupo B

Perú

Argentina

Costa Rica

Panamá

A qué hora juega Peru vs Costa Rica EN VIVO Fútbol Femenino por Panamericanos Lima 2019

Perú: 8.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Brasil: 11.30 p.m.

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

España (Islas Canarias): 1.30 a.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Canadá: 9.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Francia: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Alemania: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Portugal: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Holanda: 2.30 a.m. (martes 30 de julio)

Inglaterra: 1.30 a.m. (martes 30 de julio)

Qué canal TV transmite partido Perú vs Argentina por Panamericanos Lima 2019

Perú: Movistar Deportes, Latina y TV Perú.

Argentina: TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play.

Colombia: ESPN Play.

Ecuador: ESPN Play.

Estados Unidos: ESPN Play.

Paraguay: ESPN Play.

Uruguay: ESPN Play.

Venezuela: ESPN Play.

Cómo ver Latina EN VIVO y Movistar TV Perú vs Costa Rica | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Dónde ver TyC Sports y TyC Sport Play EN VIVO Perú vs Costa Rica | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Cómo ver Teletica y Tigo Sports EN VIVO Perú vs Costa Rica | Canales TV

UFF de Costa Rica: Canal 7.

TDT de Costa Rica: Canal 7.1 (Teletica HD), Canal 7.2 (Teletica Radio) y Canal 33.1 (Xpertv HD).

Cabletica PlusTV de Costa Rica: Canal 7.

Claro TV de Costa Rica: Canal 138.

Sky sports de Costa Rica: Canal 187.

Tigo Star de Costa Rica: Canal7.

Cabletica de Costa Rica: Canal 7 (SD), Canal 700 (HD) y Canal 17 (Diferido 2 horas)

Tigo de Costa Rica: Canal 7 (SD) y 707 (HD).

Galaxy Cable de Guatemala: Canal 75.

VCC de Paraguay: Canal 11 (Analógico) y Canal 606 (Digital).

Telecable de Costa Rica: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

Kölbi Canal 7.

Tigo Sports (Costa Rica): Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Coopelesca Cable e Internet (Cosa Rica): Canal 109 (Digital).

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Costa Rica | Fútbol Femenino

Perú : Maryory Sánchez; Scarleth Flores, Even Pizango, Katarina Comesaña, Sthepannie Vásquez; Sandra Arévalo, Cindy Novoa, María José López, Emily Flores; Pierina Núñez y Miryam Tristán.

Entrenador: Doriva Bueno.

Costa Rica: Priscilla Tapia; Daniela Cruz, Carol Sánchez, Stephanie Blanco, Lixy Rodríguez; Gabriela Guillén, Katherine Alvarado, Mariana Benavides, Gloriana Villalobos; Shirley Cruz y Sofía Varela.

Entrenador: Amelia Valverde.