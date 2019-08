Lima 2019: Maryory Sánchez asegura que la selección peruana femenina se ha ganado el respeto del país

Lima 2019 | La Selección Peruana Femenina no pudo sostener su ventaja contra Costa Rica y terminó perdiendo la posibilidad de lograr una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, las chicas tuvieron actitud y mejoraron en las jugadas asociativas.

Maryory Sánchez, arquera de la Blanquirroja, señaló al final del partido que más allá de la tristeza por los malos resultados, el plantel se siente orgulloso porque han roto los esquemas en una sociedad llena de prejuicios.

"Decían que la Selección Femenina no vende y en la primera fecha se agotaron las entradas. Hoy también hemos sentido el apoyo de la gente y eso es importante. Hemos dado una buena imagen a todo el país. Después de estos partidos nos hemos ganado el respeto de la hinchada", afirmó.

Asimismo, Sánchez pidió a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol que respeten el proceso del entrenador brasileño Doriva Bueno, quien en pocos meses de trabajo viene haciendo un equipo que compite.

"Nos gustaría seguir entrenando con el profesor Doriva. Los resultados no se van a dar de la noche a la mañana, hay un proceso que debe continuar. Vamos a seguir trabajando y esforzándonos para futuros campeonatos. Esto no acaba aquí", manifestó la deportista.

Por su parte, el entrenador Doriva Bueno aseveró que se siente satisfecho porque las seleccionadas "están aprendiendo cosas nuevas". El estratega de la Selección Femenina también espera continuar el trabajo al mando de la Blanquirroja y pidió profesionalizar el fútbol femenino en todo el Perú.

"Cuando llegué al aeropuerto un taxista me preguntó a qué venía. Le dije que iba a dirigir a la selección de mujeres y me respondió que ese deporte no existe en el Perú. Bueno, esa percepción ya está cambiando y solo queremos que las chicas entrenen en buenas condiciones y que se les reconozca como deportistas profesionales porque muchas de ellas tienen que hacer otras actividades para salir adelante", declaró el DT en conferencia de prensa.