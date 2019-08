Perú vs Honduras [Movistar EN VIVO] Ver gratis por Lima 2019 [CANAL]

Movistar EN VIVO Perú vs Honduras ONLINE Partido de hoy Panamericanos Lima 2019 | Este jueves 1 de agosto, los dirigidos por Nolberto Solano enfrentan a "La H" en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por la segunda fecha del Grupo B del torneo de fútbol masculino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Kevin Quevedo es el principal referente de la Blanquirroja. Sigue el MINUTO A MINUTO vía INTERNET con los horarios, los canales y los videos de los golpes por Libero.pe. Ver por Latina y ESPN.

Tras caer por 2-0 a manos de Uruguay, Perú necesita ganar sí o sí a Honduras para seguir en carrera en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una derrota los dejaría fuera de la competencia y, por esta razón, Nolberto Solano alista algunas variantes en la Blanquirroja.

"Ñol" haría ingresar a Gianfranco Chávez en reemplazo de Jefferson Portales en la defensa de Perú. El jugador de Sporting Cristal haría una interesante dupla a lado de Aldair Fuentes. Ambos se conocen muy bien ya que jugaron juntos en la Blanquirroja durante el Sudamericano Sub-15 del 2013.

Por otro lado, Andy Polar dejaría su puesto a Hideyoshi Arakaki. La estrella del Binacional, que es seguido por el Konyaspor de Turquía, no tuvo el desempeño deseado frente Uruguay. Por este motivo, Arakaki tomará su lugar en el cotejo contra Honduras.

Así, Solano alinearía con los siguientes hombres en Perú: Cáceda, Rabanal, Chávez, Fuentes, Huerto, Guivin, Pretell, Oliva, Quevedo, Montes, Arakaki.

Honduras, por su parte, podría asegurar su pase a las semifinales de los Panamericanos Lima 2019 con un triunfo sobre Perú. La H derrotó por 3-1 a su similar de Honduras en el debut y es el actual líder del grup B junto con Uruguay.

Qué necesita Perú para clasificar a semis de los Panamericanos Lima 2019

Perú necesita sumar seis puntos para clasificar de forma directa a los Panamericanos de Lima 2019. Es decir ganar sus siguientes partidos a Honduras y Jamaica. Sin embargo, la diferencia de goles puede jugar otros papel en la llave si en caso tres equipos del mismo grupo suman 6 puntos hasta la última fecha.

Partidos de hoy Panamericanos Lima 2019 EN VIVO Perú vs Honduras por Latina y Movistar

Partido: Panamá 1-1 Ecuador

Grupo A: Fecha 2

Día: jueves 1 de agosto

Hora: 10.00 a.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda.

Partido: México 2-1 Argentina

Grupo A: Fecha 2

Día: jueves 1 de agosto

Hora: 1.00 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda.

Partido: Jamaica vs. Uruguay

Grupo B: Fecha 2

Día: jueves 1 de agosto

Hora: 5.30 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda

Fixture de la sub-23 de Perú en los Panamericanos Lima 2019

Partido: Perú 0-2 Uruguay

Grupo B: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Tabla de posiciones del torneo sub-23 de fútbol en los Panamericanos Lima 2019

Así va la tabla de posiciones en los Panamericanos de Lima 2019.

Cuáles son los GRUPOS A y B en Panamericanos Lima 2019

Grupo A

Argentina

Panamá

México

Ecuador

Grupo B

Perú

Uruguay

Jamaica

Honduras

A qué hora juega Perú vs Honduras EN VIVO por Panamericanos Lima 2019

Perú: 8.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Brasil: 11.30 p.m.

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

España (Islas Canarias): 1.30 a.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Canadá: 9.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Perú vs Uruguay por Panamericanos Lima 2019

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 1.80

Empate: 3.60

Honduras: 4.00

Casa de apuestas: Apuesta Total

Perú: 1.83

Empate: 3.50

Honduras: 3.49

Casa de apuestas: Timberazo

Perú: 1.85

Empate: 3.65

Honduras: 3.64

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 1.75

Empate: 3.35

Honduras: 3.50

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 1.84

Empate: 3.70

Honduras: 3.80

Qué canal TV transmite partido Perú vs Honduras por Panamericanos Lima 2019

Perú: Movistar Deportes, Latina y TV Perú.

Argentina: TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play.

Colombia: ESPN Play.

Ecuador: ESPN Play.

Estados Unidos: ESPN Play.

Paraguay: ESPN Play.

Uruguay: ESPN Play, VERA TV, Montecable, Cablevisión Flow y TCC.

Venezuela: ESPN Play.

Cómo ver Latina EN VIVO y Movistar TV Perú vs Honduras | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Uruguay por Lima 2019

Perú: Carlos Cáceda, Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales o Gianfranco Chávez, Carlos Huerto, Jesús Pretell, Jordan Guivin, Edhu Oliva, Kevin Quevedo, Hideyoshi Arakaki y Mauricio Montes.

Entrenador: Nolberto Solano.

Uruguay: Guity; Maldonado, Olivas, Rivas, Reyes; Martínez, Flores, Pineda; Arriaga, García y Pinto.

Entrenador: Fabián Coito.