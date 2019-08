Ricardo Gareca y el fulminante dardo que le mandó a Christian Cueva

El presente de Christian Cueva no es nada alentador pues no es titular en Santos FC. Es más, en el último partido ni siquiera salió en lista de 23 concentrados para el encuentro entre Avaí por el torneo Brasileirao. Tras ello, el técnico Ricardo Gareca se pronunció al respecto.

"Cueva tiene que mejorar. Para nosotros es muy importante que sea muy bueno en el campo y fuera del campo. Ser un jugador de la selección nacional es un todo. (...) No justifico sus acciones, pero es un buen chico”, dijo Ricardo Gareca en una entrevista para el portal brasileño UOL.

Además, el argentino Ricardo Gareca se animó a señalar que “El fútbol brasileño es ideal’ para Christian Cueva porque el mediocampista peruano de 27 años “tiene todas las condiciones, tiene talento y es muy bueno físicamente" para rendir en este torneo a pesar que viene de ser muy cuestionado por la prensa brasileña.

Lo que busca Ricardo Gareca es que Christian Cueva se ponga bien física y mentalmente para empezar a ganarse un lugar en el equipo titular de Jorge Sampaoli. El técnico le tiene plena confianza en el peruano, pero tras la Copa América perdió su lugar”, dijo Sampaoli.

Además, en su momento se pronunció sobre el tema de las críticas sobre el peruano: "A Cueva le ha costado la adaptación a la forma de jugar del equipo. Todo lleva un tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, el reclamo es que Cueva ya no sirve, pero no es así. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que él se acomode rápido al equipo y nos aporte. Cueva tiene que dar más de lo que puede porque puede dar más que otros".

Además, en Santos existe otro inconveniente porque cuenta con seis extranjeros y en las bases del fútbol brasileños solo se admiten cinco. "Nosotros como entrenadores tenemos que saber resolver estas situaciones. Lo de Cueva fue inesperado, venía de las vacaciones después de la Copa América así que se va a tener que poner en forma para jugar. Todos no pueden estar"

Santos lidera el Brasileirao

Hasta hace unas fechas atrás, Santos estaba lejos de las primera posiciones, pero empezó a ganar para escalar posiciones y tras disputarse la jornada 12, marcha en la primera posición con 29 puntos. El segundo es Palmeiras con 27 y tercero es Flamengo con 24. Mientras tanto, Internacional de Paolo Guerrero es sexto con 20 unidades.