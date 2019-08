Gareca: "Guerrero y Farfán son los mejores delanteros que he dirigido"

Voz autorizada. Ricardo Gareca es un seguidor del fútbol brasileño debido a su pasado en el Palmeiras y a tener a tres jugadores suyos en clubes de dicho país (Paolo Guerrero, Christian Cueva y Miguel Trauco), por lo que, su palabra tiene peso para dar dictámenes.

Y uno de ellos es que Paolo Guerrero es uno de los mejores "9" de Brasil. "Soy consciente del fútbol brasileño. Para mí, Paolo es uno de los mejores delanteros", afirmó el entrenador argentino en una entrevista con UOL Esporte.

En esa misma línea, Gareca subió la apuesta y reveló que tanto Guerrero como Jefferson Farfán han sido los mejores que ha tenido a sus órdenes. "En mi caso, es el mejor delantero que he tenido bajo mi mando. He tenido buenos delanteros como entrenador, pero él, junto con Farfán, son de los mejores delanteros que he dirigido", sostuvo.

Ricardo Gareca ya era un entrenador reputado en Sudamérica por sus logros en Vélez Sarsfield, pero su etapa en la Selección Peruana le dio el plus de reconocimiento en todo el mundo.

Y es que clasificar a Perú a un Mundial luego de 36 años y llegar a una final de Copa América 2019 después de 40 años han hecho que el argentino suba sus bonos, pero sobre todo se gane el cariño eterno de todo un país.

Ricardo Gareca siempre confió en el futbolista peruano y lo volvió a recalcar en la entrevista con UOL Esporte. "Intentaba convencer al jugador peruano de su capacidad física, futbolística y mental. Muchos piensan que el jugador peruano no es fuerte mentalmente, pero nosotros creemos que sí", afirmó.

"Creemos que no tenemos que ser todos excelentes. Tenemos algunos grandes jugadores como Guerrero, pero para formar un equipo no tienes que ser genial. Siendo bueno, puedes hacer algo muy bueno como funcionar colectivamente", remató Gareca sobre el éxito de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca y la Selección Argentina: la llamada que nunca llegó

El argentino reveló que espero el llamado de la AFA, pero se cansó de esperar. "De mi país nadie me habló, nadie me lo dijo oficialmente. Y dado el tiempo que pasó, es difícil que vuelva a ocurrir como sucedió después de la Copa del Mundo. Mi contrato con Perú acabó y Argentina decidió despedir a Sampaoli. Argentina estaba sin entrenador y yo no tenía contrato. Y nadie me habló", reconoció.

Ahora bien, Ricardo Gareca no le cerró las puertas a futuro. "Ahora es muy difícil porque tengo un contrato hasta 2021 y no rompo los contratos de mi parte. Encontrar un punto de encuentro entre Argentina y yo es muy difícil. Tendría que estar sin contrato y Argentina sin técnico. Cuando acabe mi contrato con Perú y Argentina me llamara, sí, lo consideraría", puntualizó.