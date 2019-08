Solano 'explota' contra el árbitro tras el final del Perú vs Honduras

La selección peruana sub-23 estuvo a nada de llevarse sus primeros tres puntos en los Panamericanos de Lima 2019. Los goles de Kevin Quevedo (15') y Jordan Guivin (62') parecían haber liquidado el partido. Sin embargo, esto es fútbol y aquí abundan los milagros. Honduras demostró fue una clara prueba de esto luego de igualar el juego a 2-2 con dos tantos en el ¡minuto 90! de Denil Maldonado y Darixon Vuelto. Nolberto Solano y nadie en el Estadio de la San Marcos lo podían creer y, ahora, están obligados a ganar a Jamaica y esperar que Uruguay haga lo propio contra los hondureños.

Al finalizar el partido, las cámaras que dieron cobertura al duelo entre Perú y Honduras enfocaron al entrenador Nolberto Solano quien, muy enfurecido con gestos y gritos, le reclamó al árbitro colombiano Felipe González por el excesivo tiempo que dejó pasar. Y es que cuando se llegó al minuto 90, el cuarto juez levantó el tablero electrónico dando cinco minutos de tiempo compensatorio. Pero este llevó el partido hasta los siete minutos. Es decir, se pasó dos minutos y justo se produjo el segundo gol hondureño.

En la conferencia de prensa, Nolberto Solano lamentó la actuación del mencionado árbitro porque esto se .

"Sin duda es una desazón para todos. Fue un golpe duro. Prácticamente estaba todo controlado. Quizás el nerviosismo. Creo que el gol de tiro libre nos desconcentró a todos. No me gusta hablar de los árbitros, pero el nivel no me gustó. El referí no dio el final del partido y nos perjudicó", señaló Nolberto Solano.

"Es una pena que en el último minuto se diera el empate. Ahora hay que esperar el resultado de Uruguay con Honduras. Esperamos vencer a Jamaica y así poder clasificar", agregó el técnico de Perú.

Sobre los problemas defensivos en los tiros de falta, Nolberto Solano explicó que sus jugadores aún están en proceso de aprendizaje.

"Hay que seguir corrigiendo. El tema de la pelota parada siempre es un tema muy difícil. Esto que quede de lección. Ojalá que nos sirva de cara el futuro para todos. Esto recién es nuestro segundo partido oficial. La pelota para siempre es una tarea dura y difícil para todos", dijo.

Perú solo tiene un punto y es tercero del grupo B que lidera Uruguay con 6 puntos. Honduras tiene 4 y es el escolta de La Celeste en los Panamericanos de Lima 2019.