Paolo Guerrero y la preciosa medalla que obtendría si campeona en la Copa Libertadores [FOTO]

Paolo Guerrero está intratable con la pelota. Luego de su brillante Copa América con la Selección Peruana, el delantero no tuvo vacaciones y se sumó de inmediato a los entrenamientos del Inter de Porto Alegre. Los resultados están a la vista.

El "Depredador" ha sido clave en la clasificación del equipo "Colorado" a cuartos de final. Anotó el gol del triunfo a Nacional en Montevideo y anotó en el Beira Río para asegurar la llave. En la siguiente fase, se medirá nada menos que contra Flamengo, su ex equipo.

⚽️ ¡Qué crack! #PaoloGuerrero anotó el segungo gol en el triunfo del Inter de Porto Alegre sobre Nacional de Uruguay. El cuadro "Colorado" clasificó a cuartos de final de la #CopaLibertadores. Un maestro para definir, Paolo... 🇵🇪 🇵🇪 🇵🇪 pic.twitter.com/zzaaN7PBfR — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) August 1, 2019

Paolo quiere subir al podio medallero

¿Sueñas con ganar la Copa?, le preguntó un periodista uruguayo a Guerrero. "Sí, pero vamos partido a partido, tenemos que dar todo y jugar como si fuera una final. Vamos por buen camino, con mucha confianza", respondió el peruano.

Luego de ganar la medalla de bronce en Brasil 2019, Paolo va por la de oro en la Copa Libertadores, una linda presea cuyas características son: 60 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. Está bañada en oro de 24 kilates y tiene una cinta impresa sublimada especial de la competición, con un peso total de 104 gramos.

"Es el mejor delantero que he dirigido"

Ricardo Gareca llenó de elogios a Guerrero. El "Tigre" señaló que el artillero de 35 años tiene unas características increíbles, un placer para él tenerlo bajo su dirección técnica en la Selección Peruana, el goleador histórico de la Blanquirroja.

"En mi caso, es el mejor delantero que he tenido bajo mi mando. He tenido buenos delanteros como entrenador, pero él, junto con Farfán, son de los mejores delanteros que he dirigido", declaró el DT argentino a UOL Esporte.