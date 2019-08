Miguel Trauco y su estremecedor mensaje de despedida al plantel de Flamengo [VIDEO]

Le dijo adiós. Luego del partido por Copa Libertadores donde Flamengo clasificó a los cuartos de final de este torneo tras vencer a Emelec, el peruano Miguel Trauco tomó la palabra para dejar un emotivo discurso de despedida a sus compañeros tras confirmarse su salida del club brasileño.

Y es que, el ex Universitario y Unión Comerció confirmó que deja Brasil para fichar por el Saint-Etienne de Francia lo que significará su primera oportunidad de jugar en el viejo continente. Por ello, Miguel Trauco se despidió de todo el plantel de Flamengo tras este choque por Copa Libertadores.

“Voy a llevar a todos ustedes en mi corazón, esto ha sido mi segunda familia, me sentí como en casa y me llevó los mejores momentos que he vivido aquí. Así que muchas gracias por todo el recibimiento y desde lejos estaré torciendo por el Flamengo”, señaló el lateral de la Selección Peruana.

Miguel Trauco también se despidió a través del Instagram

Este viernes desde tempranas horas del día, Miguel Trauco utilizó sus cuentas de redes sociales para dejar un sentido mensaje de despedida a la hinchada del Flamengo luego de confirmar su fichaje por el Saint-Etienne de Francia.

"Me voy con los mejores recuerdos y una de las mejores experiencias que la vida me puede dar. Gracias a mis compañeros de equipo y a la multitud por estos 3 años mágicos. Siempre estarán presentes en mi", publicó Trauco.

Miguel Trauco se va del Flamengo luego de tres años. El peruano jugó 79 partidos, anotó cuatro goles y ganó dos títulos. Su último partido con la camiseta del "Mengao" fue el domingo 28 de julio, en la victoria por 3-2 sobre Botafogo en el estadio Maracaná.