Perú vs Panamá [EN VIVO]: Por la fecha 3 del Grupo B en el fútbol femenino de Lima 2019

Perú vs Panamá EN VIVO este sábado 2 de agosto en el Estadio San Marcos por la tercera jornada del Grupo B del fútbol femenino de los Panamericanos Lima 2019. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO desde las 8.30 p.m. (hora peruana) por señales de Latina, Movistar Deportes y TV Perú, e incidencias en Libero.pe.

La Selección Peruana Femenina viene de perder 3-1 con Costa Rica el miércoles pasado y pese a que no tiene ninguna oportunidad de lograr alguna medalla, quieren conseguir el mejor puesto posible. El primer paso para hacer ello es ganar a su siguiente contrincante, las panameñas.

El conjunto dirigido por Dorival Bueno convirtió su primer gol en los Panamericanos ante las ‘Ticas’, obra de Steffani Otiniano, quien había sido suplente en el primer juego. Sin embargo, al equipo le faltó físico en el segundo tiempo y reacción; por lo que para el choque del fin de semana saldrán con todo directo a golear.

🎙️ Doriva Bueno: "Estoy satisfecho porque nuestras chicas están aprendiendo cosas nuevas. Hay aspectos positivos por rescatar de este partido".#ArribaPerú 🙌 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 1, 2019

Pierina Núñez, la gran figura de la ‘Bicolor’, no ha podido anotar todavía a pesar de que sus compañeras la han buscado por todos lados. La joven jugadora creció en el segundo cotejo debido a que Otiniano le creó varios espacios; por lo que esta dupla seguirá siendo titular. Cindy Novoa es la cerebro del mediocampo y no puede faltar en el once.

Panamá es un hueso duro de roer pese a que ha caído ante Costa Rica y Argentina respectivamente. Esta última le ganó por la mínima diferencia y sufrió de más para lograrlo; mientras que con las primeras, comenzaron ganando, pero les voltearon el marcador al final.

Las entrenadas por Víctor Suárez; al igual que la ‘Blanquirroja’, se juegan todo, ya que quien gane jugará por el quinto o sexto puesto. El DT argentino pondrá a su mejor once con tal de sacar un buen resultado, pues un empate las beneficia por tener mejor diferencia de goles.

Perú vs Panamá EN VIVO | Alineaciones probables

Perú: Sánchez; Scarleth Flores, Even Pizango, Katarina Comesaña, Sthepannie Vásquez; Sandra Arévalo, Cindy Novoa, María José López, Emily Flores; Pierina Núñez y Miryam Tristán.

Panamá: Y. Bailey; K. Castillo, H. Jaén, Y. Pinzón, M. Murillo; A. Quintero; L. Batista, M. Cox; K. Riley, N. Mills y L. Cedeño.

A qué hora ver Perú vs Panamá EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos: 8.30 p.m. (ET) / 5.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.30 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver Perú vs Panamá EN VIVO ONLINE

Latina

DirecTV Sports► 192 (SD) y 1192 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 2 (SD) y 518 (HD)

Movistar Deportes

Movistar TV► 19 (SD) y 719 (HD)

TV Perú

DirecTV Sports► 197 (SD) y 1197 (HD)

Movistar TV► 7 (SD) y 502 (HD)

Claro TV ► 7 (SD) y 507 (HD)

En dónde ver Perú vs Panamá EN VIVO ONLINE

Perú: Latina,​ Panamericana TV, TV Perú y Movistar Deportes

Brasil: Rede Record y SporTV

Bolivia: Bolivia TV

Canadá: CBC-Radio Canada

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF29​ y CDO

Colombia: Ninguno.30​

Costa Rica: ESPN

Ecuador: Ecuador TV

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes31​

Guatemala: ESPN,

México: Claro Sports, ESPN, Televisa32​

Panamá: ESPN

Paraguay: Canal 2 NPY

Puerto Rico: ESPN Deportes, Telemundo

República Dominicana: ESPN, Digital 15

Uruguay: Vera+33​

Venezuela: La Tele Tuya