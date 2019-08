Perú vs Jamaica [TV Perú en vivo] Ver Latina y Movistar por Lima 2019

Latina EN VIVO Perú vs Jamaica ONLINE Partido de hoy Panamericanos Lima 2019 | Este domingo 4 de agosto, la sub-23 de la Blanquirroja y los Reggae Boyz chocan este domingo 4 de julio (8.30 p.m. - hora peruana) en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por la fecha 3 del grupo B de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Kevin Quevedo se presenta como el jugador más ofensivo de la Blanquirroja. Sigue el MINUTO a MINUTO por TV Perú, Movistar y ESPN.

Perú dejó escapar los tres puntos tras igualar (2-2) ante Honduras con dos goles en el minuto 90. Los tantos de Kevin Quevedo y Jordan Guivin parecían haber asegurado la victoria para los dirigidos por Nolberto Solano. Sin embargo, una serie de errores en un momento se pagaron muy caro. Ahora, la Blanquirroja está obligado a vencer a Jamaica en la última jornada y esperar que Uruguay derrote por más de dos goles a Honduras para llegar a las semifinales de los Panamericanos de Lima 2019.

Nolberto Solano, técnico de Perú, expresó todo su malestar contra el árbitro por el tiempo compensatorio: “No voy a usarlo de excusa, pero creo que el nivel de los árbitros … Es una lección para ellos, son chicos jóvenes y hasta que el referí no termina el partido, no puedes perder la concentración”.

Hasta el momento, Kevin Quevedo ha sido el mejor jugador en el ataque de Perú. Se esperaba más de Andy Polar, pero no atraviesa su mejor estado físico ya que viene de una lesión. A pesar de esto, Solano confía en el jugador de Binacional y analiza volver a ponerlo como titular ante Jamaica.

Jamaica, ya eliminado del torneo, no se presenta como una amenaza para los objetivos de Perú. Pero los partidos hay que jugaros y la Blanquirroja debe esforzarse al máximo para asegurar el pase a semis y así pelear por una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Qué necesita Perú para clasificar a semis de los Panamericanos Lima 2019

Uruguay vs Honduras: Una derrota de la selección centroamericana. Un empate o triunfo de la 'H' acabará con las aspiraciones de la Sub-23.

Perú vs Jamaica: Ganar. En caso el triunfo de Uruguay sea por la mínima, la 'Blanquirroja' necesitará un triunfo por tres goles.

Partidos de hoy Panamericanos Lima 2019 EN VIVO Perú vs Jamaica por Latina y Movistar

Partido: Panamá vs. Argentina

Grupo A: Fecha 3

Día: domingo 4 de agosto

Hora: 10.00 a.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda.

Partido: Ecuador vs. México

Grupo A: Fecha 3

Día: domingo 4 de agosto

Hora: 1.00 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda.

Partido: Uruguay vs. Honduras

Grupo B: Fecha 3

Día: domingo 4 de agosto

Hora: 5.30 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Etapa: Primera Ronda

Partido: Perú vs. Jamaica

Grupo B: Fecha 3

Día: domingo 4 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina..

Fixture de la sub-23 de Perú en los Panamericanos Lima 2019

Partido: Perú 0-2 Uruguay

Grupo B: Fecha 1

Día: lunes 29 de julio

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Partido: Perú 2-2 Honduras

Grupo B: Fecha 2

Día: jueves 1 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Partido: Perú vs Jamaica

Grupo B: Fecha 3

Día: sábado 4 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Etapa: Primera Ronda

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Tabla de posiciones del torneo sub-23 de fútbol en los Panamericanos Lima 2019

Así va la tabla de posiciones en los Panamericanos de Lima 2019.

Cuáles son los GRUPOS A y B en Panamericanos Lima 2019

Grupo A

Argentina

Panamá

México

Ecuador

Grupo B

Perú

Uruguay

Jamaica

Honduras

A qué hora juega Perú vs Jamaica EN VIVO por Panamericanos Lima 2019

Perú: 8.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Brasil: 11.30 p.m.

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

España (Islas Canarias): 1.30 a.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Canadá: 9.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (viernes 2 de agosto)

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Perú vs Jamaica por Panamericanos Lima 2019

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 1.55

Empate: 3.70

Jamaica: 4.75

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 1.60

Empate: 3.70

Jamaica: 5.55

Qué canal TV transmite partido Perú vs Jamaica por Panamericanos Lima 2019

Perú: Movistar Deportes, Latina y TV Perú.

Argentina: TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play.

Colombia: ESPN Play.

Ecuador: ESPN Play.

Estados Unidos: ESPN Play.

Paraguay: ESPN Play.

Uruguay: ESPN Play, VERA TV, Montecable, Cablevisión Flow y TCC.

Venezuela: ESPN Play.

Cómo ver Latina EN VIVO y Movistar TV Perú vs Jamaica| Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Uruguay por Lima 2019

Perú: Carlos Cáceda, Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales o Gianfranco Chávez, Carlos Huerto, Jesús Pretell, Jordan Guivin, Edhu Oliva, Kevin Quevedo, Hideyoshi Arakaki y Mauricio Montes.

Entrenador: Nolberto Solano.

Jamaica:

Entrenador: Fabián Coito.