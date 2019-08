Ricardo Gareca: "Después del Mundial era el momento para entrenar a Argentina, pero no me llamaron"

Ricardo Gareca, nominado a ser el mejor técnico del 2019, se destaca por su buen trabajo y compromiso con la Selección Peruana. Después del Mundial Rusia 2018, el 'Tigre' fue voceado para dirigir a su país. Sin embargo, decidió renovar con la blanquirroja.

En una entrevista con el diario 'Marca' de España, Ricardo Gareca reveló que luego de Rusia 2018 se tomó un mes para evaluar su futuro profesional y es ahí que hubo posibilidad de convertirse en el técnico de la Selección de Argentina. Pero, ¿qué pasó al final?

“Después del Mundial, creo que era el momento más idóneo, pero no hubo una comunicación oficial. Digo idóneo porque en ese instante sí había un punto común entre las dos partes: Argentina había prescindido de Sampaoli y yo me había tomado un mes para pensar si renovaba con Perú, porque se me vencía el contrato”, confesó Ricardo Gareca al 'Marca'.

Asimismo, el 'Tigre' Gareca enfatizó que si recibe un ofrecimiento ahora lo descartará, ya que tiene pensado cumplir su contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Además, si la Selección Peruana logra clasificar a Qatar 2022 su vínculo se prolonga hasta el final de la Copa del Mundo.

“Amo a mi país, soy argentino de los pies a la cabeza, pero tengo un compromiso con Perú, que me ha respaldado en los peores momentos. Le diría que “no” con todo el dolor de mi corazón, porque tuve mi momento y Argentina no lo hizo. No acostumbro a romper contratos”, manifestó Gareca de 61 años.

Recordemos que Milton Gareca, hijo del 'Tigre', expresó hace unos meses en una conversación con Radio Capital la principal clave para que su padre la renueve con la Selección Peruana

"La gran parte de mi familia quería que siga en Perú por el respeto y cariño que ha recibido por parte de la gente", dijo Milton al mencionado medio.