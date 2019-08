Panamericanos Lima 2019: Así quedó el Grupo B y las semifinales de fútbol tras derrota de Perú [VIDEO]

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 siguen en marcha y en el Fútbol se conocieron a los dos seleccionados restantes que se metieron a las semifinales, en busca de la codiciada medalla de oro. La jornada del domingo tuvo expectante a los hinchas de la Selección Peruana, aunque con resultados amargos.

El equipo de Nolberto Solano tenía la gran oportunidad de superar la fase de grupos: debía vencer a una eliminada Jamaica por diferencia de dos goles. Sin embargo, los Reggae Boyz supieron golpear y se impusieron por 2-0, aprovechando la gran velocidad de sus atacantes y la fragilidad defensiva de Perú. Dejaron con las manos vacías a la bicolor.

Antes, Uruguay confirmó ese gran nivel futbolístico por el que atraviesa con la contundente goleada por 3-0 sobre Honduras. De esta forma, los charrúas se quedaron con el primer lugar con 9 puntos, 7 goles a favor y ninguno en contra, esperando por Argentina en semifinales. La H, a pesar de la caída, también avanzó.

Grupo B en fútbol de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Los 4 puntos obtenidos fueron suficientes para que la Selección Sub-23 de Honduras esté en la siguiente etapa, aunque tendrá que medirse con la dura México en la siguiente etapa. El Tri es uno de los favoritos para conseguir la presea de oro, aunque tendrán que demostrarlo en el terreno de juego.

No obstante, la participación de los representativos que no superaron la fase de grupos no ha terminado, pues tendrán que jugar por el 5°; 6°; 7° y 8° lugar. La Selección Peruana quedó en la cuarta casilla del grupo B, por lo que tendrá que luchar por quedar en el séptimo lugar general ante Ecuador, de similares números en contra.

En tanto, la presentación de Jamaica quedó tercera y chocará con Panamá, la tercera del Grupo A, por quedarse con el sexto lugar. Todos los encuentros se disputarán este miércoles 7 de agosto y aquí te dejamos la programación oficial de las llaves restantes en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Miércoles 7 agosto - Juegos Panamericanos Lima 2019

7° y 8° puesto - 10:00 a.m. (hora peruana)

Ecuador vs Perú

5° y 6° puesto - 1:00 p.m. (hora peruana)

Panamá vs Jamaica

Semifinales de fútbol en los Panamericanos Lima 2019

México vs Honduras

5:30 p.m. (hora peruana)

Argentina vs Uruguay

8:30 p.m. (hora peruana)