Solano se rinde: “Me pareció que no estuvimos a la altura"

La selección peruana sub-23 consumó el papelón en los Panamericanos de Lima 2019. El entrenador Nolberto Solano no encontró el once ideal de la Blanquirroja en los partidos ante Uruguay (0-2), Honduras (2-2) y Jamaica (0-2) y, con esos resultados, cerró la fecha 3 en el último lugar del grupo B. En la conferencia en el sala de prensa del Estadio San Marcos, "Ñol" reconoció que su equipo no tuvo opciones ante los "Reggae Boyz".

“Me pareció que no estuvimos a la altura, un partido que debió estar controlado y debimos ir a buscar el resultado. No tuvimos lo suficiente ni para empatar el partido”, dijo Nolberto Solano.

"No tuvimos la capacidad de superar las líneas. No quiero poner excusas pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y hoy nos falto carácter", agregó el estratega de la selección peruana sub-23.

No obstante, espera que sus pupilos aprendan el nivel competitivo que existe de cara a los próximos torneos que vengan en el futuro.

"Esta experiencia nos permitirá sacar conclusiones a futuro. El rodaje internacional en esta competencia va a servirle a los jugadores", finalizó.

Nolberto Solano todavía tiene contrato para el Preolímpico Sub-23 de Colombia 2020, que otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.