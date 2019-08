Julio César Uribe respaldó a Solano y criticó a Ahmed: "Trabajó tres meses y no tres años" [VIDEO]

Lima 2019 | Julio César Uribe, ex entrenador de la selección peruana, salió a respaldar a Nolberto Solano, técnico de la 'Bicolor' Sub-23 que quedó eliminado de los Juegos Panamericanos tras caer ante Jamaica en la última fecha del Grupo B.

Para el 'Diamente', 'Ñol' no tuvo el tiempo suficiente para plasmar su idea de juego en los 18 seleccionados para defender a la 'Blanquirroja' en los Juegos Panamericanos Lima 2019: recordó la gestión de Daniel Ahmed al mando de la Sub-20 y le envió su 'chiquita'.

"A Ñol, con todo lo que tu dices (refiriéndose a Fleischman) y hemos podido ver, hay que dejarlo tranquilo. Hay que dejarlo trabajando. Ha trabajado tres meses, en otras categorías y voy a referirme a la Sub-20 se tuvo tres años", indicó en Fox Sports Radio Perú.

"Más allá de la vergüenza y el reconocimiento de que no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura, hay que ratificar que el fútbol es como la vida misma. Es más fácil destruir que construir. Y lo que Perú ha intentado construir, no lo ha tenido claro", agregó.

Esta última aseveración de Julio César Uribe recibió la respuesta de Eddie Flesichman, compañero y panelista de la referida cadena internacional. "Tú dices que es más fácil destruir que construir y que la opción de Perú fue intentar construir: no alcanzó sumar más de 8 ladrillos en su construcción, Julio César. No es que se quedó y le faltó el techo. No levantó una pared", detalló.

A pesar de la dura eliminación de la selección peruana Sub-23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Nolberto Solano seguirá al mando tras ser ratificado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano: tendrá su revancha en el Torneo Preolímpico Sub-23 de Colombia 2020.