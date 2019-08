Lima 2019: Responsabilizan a Daniel Ahmed por fracaso de la Sub 23 en los Juegos Panamericanos

Lima 2019 | El fracaso de la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 ha causado mucha preocupación en el aficionado al fútbol y en la misma Videna de San Luis.

Gareca decidirá el futuro de Solano

Los resultados han sido discretos (dos derrotas y un empate), sin duda, el trabajo de Nolberto Solano al mando de este equipo no ha dejado satisfecho a nadie.

LÍBERO pudo conocer de buena fuente que la continuidad de Ñol dependerá de Ricardo Gareca. El “Tigre” deberá evaluar su rendimiento y tendrá la palabra final.

El próximo reto de la Sub 23 es el Campeonato Preolímpico que se disputará en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero del 2020. Perú buscará su pase a Tokio 2020 y es muy seguro que lo hagan con un nuevo entrenador en el banco.

Las miradas apuntan a Daniel Ahmed

Pero también hay un personaje que no está pasando desapercibido en San Luis: Daniel Ahmed. En la Videna consideran que el trabajo del Jefe de la Unidad Técnica de Menores ha dejado mucho que desear.

“Él ya está cinco años en menores y se supone que deberíamos tener buenos chicos Sub 20 para alternar en la 23”, aseguró una fuente de la Federación Peruana de Fútbol. La molestia con el “Turco” es evidente porque los malos resultados están a la vista. Desde que asumió el cargo, las selecciones de menores no han logrado la clasificación a los mundiales.

Pésimos resultados en categorías inferiores

Sudamericano Sub 15 2017 – cuartos con 8 puntos

Sudamericano Sub 17 2017 – últimos con 0 puntos

Sudamericano Sub 20 2017 – penúltimos con 2 puntos

Sudamericano Sub 15 2019 – se jugará en noviembre

Sudamericano Sub 17 2019 – Quinto puesto con 13 puntos

Sudamericano Sub 20 2019 – últimos con 3 puntos

El contrato de Daniel Ahmed termina en diciembre de este año. La FPF evaluará su continuidad luego del Sudamericano Sub 15 de Bolivia.