Nolberto Solano podría estar al frente de la selección en el Preolímpico de Colombia

Un fracaso no determina tu capacidad, pero si te exige mayor crecimiento para quemar etapas hacia grandes pasos. A pesar del pobre desempeño de la Sub 23, Ricardo Gareca respalda a Nolberto Solano, aunque cree que deberá seguir creciendo para mayores retos.



Nolberto Solano fue nombrado entrenador de esta selección con una mirada al futuro, pues tiene la propuesta para dirigir al equipo que participará en el Torneo Preolímpico Sudamericano, en próximo enero, que brinda dos boletos a Tokio 2020.

A pesar de contar con el apoyo de Gareca la decisión final se resolverá en los próximos días. La idea es continuar con el trabajo y evitar un nuevo papelón en el Preolímpico de Colombia.



“Sabíamos que esta iba ser una buena prueba para saber con quién se podría contar. Dependerá de Juan Carlos Oblitas si es que continúo o no al mando de este equipo en el Sudamericano”, dijo Solano, blanco de muchas críticas tras la derrota ante Jamaica.

Cabe señalar que Nolberto Solano al finalizar el encuentro ante Jamaica aclaró algunas situaciones de lo sucedido. "No tuvimos la capacidad de superar las líneas. No quiero poner excusas pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y hoy nos falto carácter", agregó el estratega de la selección peruana sub-23.

No obstante, espera que sus pupilos aprendan el nivel competitivo que existe de cara a los próximos torneos que vengan en el futuro."Esta experiencia nos permitirá sacar conclusiones a futuro. El rodaje internacional en esta competencia va a servirle a los jugadores", finalizó.

EL DATO

Nolberto Solano presentará un informe cuando termine la participación de la selección sub 23 los rendimientos de cada jugador.