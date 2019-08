Néstor Bonillo: “Ricardo Gareca no decide si Nolberto Solano dirige o no a Perú en el Preolímpico” [VIDEO]

La designación de Nolberto Solano como entrenador de la Selección Peruana Sub-23 generó una buena expectativa entre los hinchas, pues, al ser asistente de Ricardo Gareca en el combinado absoluto, la FPF optó por una continuidad de trabajo. Sin embargo, los resultados obtenidos por el ‘Maestrito’ en los Juegos Panamericanos Lima 2019 no fueron los esperados.

En su participación durante la fase de grupos, la blanquirroja quedó ubicada en el puesto N° 4 de la zona B, con solamente un punto (por el amargo 2-2 ante Honduras). La presentación futbolística del combinado encabezado por Nolberto Solano fue muy pobre, dejando muchas dudas en cada una de sus líneas, en especial en defensa. Las críticas no tardaron en hacerse sentir.

La Selección Peruana Sub-23 todavía tiene un partido por delante en los Panamericanos, pero la continuidad de ‘Ñol’ ha sido puesta en duda, en especial por los Preolímpicos que iniciarán en enero, con sede en Colombia. Las pocas respuestas futbolísticas han hecho que los hinchas pidan un cambio en el entrenador del combinado, aunque por ahora no hay noticias sobre ello.

Néstor Bonillo, preparado físico de Ricardo Gareca en el representativo absoluto, dio a conocer quien será la persona que finalmente decida si Nolberto Solano seguirá con el cargo que le ha sido encomendado. “Juan Carlos Oblitas, como Director Deportivo de la FPF, será el encargado de decidir la continuidad o salida de Solano”, explicó en entrevista para RPP.

El argentino resaltó que el comando técnico de la Selección Peruana absoluta, que encabeza Ricardo Gareca, no es parte de las decisiones en este tipo de casos. Es decir, el ‘Tigre’ no tendrá nada que ver con lo que finalmente se acuerde con Nolberto Solano. Juan Carlos Oblitas, tal vez con la finalidad de generar sobresaltos en medio de este proceso, no se ha pronunciado sobre el tema.

Por lo pronto, Perú Sub-23 tendrá un último partido en los Juegos Panamericanos Lima 2019 este miércoles (desde las 10:00 a.m.), ante su similar de Ecuador, en busca de quedarse con el 7° lugar en la tabla general. El equipo de Nolberto Solano hasta ahora no ha podido ganar, pero tendrá una última oportunidad de regalar una victoria en casa a todos los hinchas que han acompañado.

¿Cómo clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

El Preolímpico que se realizará en Colombia tendrá a todos los representativos asociados a la Conmebol divididos en dos grupos de la misma cantidad de seleccionados (5-5 en caso no haya algún retiro u otra situación). Los dos primeros de cada zona avanzan a semifinales, para luego definir al campeón y subcampeón. Esas dos selecciones serán las que finalmente clasifiquen a los Juegos Olímpicos.