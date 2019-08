Mauricio Montes, sobre fracaso de Sub-23: "No tuvimos mucho tiempo de trabajo"

Desazón y molestia. Mauricio Montes todavía no supera la derrota ante Jamaica que frustró la clasificación a las semifinales de Lima 2019, pero el delantero de Ayacucho FC sabe que deben seguir adelante: todavía les queda un partido en el Estadio San Marcos.

"No esperábamos este resultado ante Jamaica. Nos hubiese gustado clasificar a las semifinales, pero lastimosamente se dio así y mañana tenemos que hacer un buen partido", afirmó Montes luego de la práctica del martes.

El "9" de la Sub-23 consideró que la preparación no fue la mejor para los Panamericanos, pero aquello no quita que tuvieron la clasificación a tiro tras el triunfo de Uruguay ante Honduras.

"No tuvimos mucho tiempo de trabajo, pero esto no es una excusa. No supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos el último domingo, que era un partido que nos clasificaba a semifinales".

En el partido por el séptimo y octavo lugar, la Selección Peruana Sub-23 volverá a enfrentar a Ecuador, rival que venció por la mínima en un amistoso previo a Lima 2019.

"Tampoco le fue bien, pero cuenta con un buen equipo. Antes del campeonato tuvimos un partido amistoso, el cual lo ganamos, y algo sabemos de ello. Trataremos de sacar un buen resultado", anticipó Montes.

A sus 37 años, el atacante de Ayacucho FC supo darse el lujo de vestir la camiseta de la Selección Peruana, una oportunidad que seguramente no repetirá, pero que seguramente sí, muchos de sus compañeros, todos menores de 23 años y que tendrán revancha con la chompa bicolor.

"Hay que seguir trabajando porque esto no acaba aquí. Ellos tienen una carrera por delante; esto fue un mal paso, pero tienen que seguir", deseó Mauricio Montes a sus jóvenes compañeros.

Perú vs Ecuador: Fecha, hora y canal por el séptimo y octavo lugar de Lima 2019

El Perú vs Ecuador se jugará este miércoles 7 de agosto desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio San Marcos. El partido será transmitido por Movistar Panamericanos, Latina, Panamericana y TV Perú.