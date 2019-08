Nolberto Solano y el futuro que le espera luego de los Juegos Panamericanos

No solo los jugadores estuvieron en evaluación en los Juegos Panamericanos, sino también Nolberto Solano quien tiene todos los boletos para seguir dirigiendo la selección sub 23 que disputará el preolímpico de Colombia que brindará dos cupos a Tokio 2020.



“Ñol” tuvo a su favor continuar con una idea y sistema de juego que fue empleado por Ricardo Gareca en los últimos años, sin embargo en la cancha no dieron los resultados esperados, pero cortar ese proceso de conocimiento no sería lo ideal por el corto tiempo de preparación que tendrá en un torneo que arrancará en enero del 2020.

La próxima semana, luego de un informe de Nolberto Solano, se tomará la decisión para comenzar a planificar el trabajo a corto plazo. “Este torneo nos va a servir de mucho para el futuro. Me quedo con las ganas que pusieron todos los chicos, pero toca sacar conclusiones para lo que se viene”, dijo el DT tras la victoria ante Ecuador.

LO QUE ACERTÓ SOLANO

Oportunidad. Insistió en contar con Yuriel Celi y darle rodaje como una apuesta a futuro por el potencial que posee el jugador de Cantolao.

Mano dura. No le tembló la mano para replantear algunas variantes en el esquema táctico y dejar de lado a Andy Polar por bajo rendimiento.

EN LO QUE FALLÓ SOLANO

Convocatoria.Pudo elegir mejor la nómina de 18 jugadores con la finalidad de encontrar mejores variantes y apuestas a futuro.

Tiempo. Marcharse un mes con la selección absoluta a la Copa América restó tiempo de trabajo que pudo ser aprovechado. Lástima.