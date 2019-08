¡Lo último! Selección Peruana evalúa no presentarse al Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020

Lima 2019 | La Selección Peruana Sub 23 no se presentaría al campeonato Preolímpico que se realizará en Colombia entre el 15 de enero y el 2 de febrero del próximo año. La discreta participación del combinado dirigido por Nolberto Solano ha encendido las alarmas en la Videna.

Los próximos días serán claves para definir el destino del equipo. LÍBERO pudo conocer de buena fuente que en San Luis habrá una reunión entre Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas, Nolberto Solano y el presidente Agustín Lozano.

Nolberto Solano sigue firme

El primer tema de agenda es la evaluación de la participación de la Selección Sub 23 en los Panamericanos. El séptimo lugar siendo anfitrión del torneo es sinónimo de fracaso. No se buscarán culpables, no rodarán cabezas, pero sí habrá un profundo análisis.

La primera medida es respaldar el trabajo de Nolberto Solano. En Videna consideran que "Ñol" ha tenido poco tiempo para trabajar y de momento no piensan en un reemplazante. Lo más seguro es que, si deciden presentarse al Preolímpico, continúe en el cargo. Lo que sí habrá es una nueva convocatoria, dejando fuera de lista a los jugadores que no estuvieron a la altura.

Sub 23 necesita apoyo de todas las partes involucradas

Ahora, ¿por qué evalúan la posibilidad de no participar en el Preolímpico? Sucede que estos eventos deportivos no son organizados por la FIFA, entonces los clubes no tienen la obligación de prestar a sus jugadores a la selección. Este es un tema que preocupa mucho en el comando técnico de la Blanquirroja porque la imagen del Perú está en juego.

Ante esta situación, la Federación ha emitido un documento que "obliga" a los clubes a ceder a sus futbolistas a la Selección en todas sus categorías, pero la idea tampoco es perjudicarlos cuando representen al país en torneos internacionales.

En la reunión también se solicitará más apoyo logístico y económico a la Federación Peruana de Fútbol para que la Sub 23 pueda tener una preparación muy similar a la de un representativo profesional. "Al Preolímpico vamos con lo mejor o mejor no vamos", señalan en Videna.