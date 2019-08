Inter presiona por Paolo Guerrero pero ya recibió respuesta de la FPF

Paolo Guerrero es fijo para los amistosos de la selección peruana ante Ecuador (5 de septiembre) y Brasil (6 de septiembre). El Internacional buscaba evitar que el "Depredador" dispute esos juegos con la Blanquirroja para así poder tenerlo al 100% para el partido ante Cruzeiro, a disputarse el 4 de septiembre en el Estadio Beira-Río de Porto Alegre, por la vuelta de la semifinales de la Copa de Brasil. Ahora, el Colorado solicitará a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para aplazar la fecha de este último tras conocer la respuesta negativa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De acuerdo a "Globo Esporte", el vicepresidente del Internacional Roberto Melo se comunicó con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y conoció que, debido al contrato de los juegos de la selección peruana, Paolo Guerrero no podrá ser convocable para la Copa de Brasil. Sin embargo, anunció que buscarán resolver el asunto con la CBF para no verse perjudicados.

"Estamos hablando, estamos lidiando con eso. No vamos a exponer públicamente lo que estamos haciendo. Estamos hablando con todas las partes involucradas para que no seamos perjudicados por un juego importante. El calendario no puede dañarnos. Hablemos con todos para que las personas que decida tengan sentido común", dijo el vicepresidente del Inter de Porto Alegre, Roberto Melo.

Há pouco, conversamos com dirigentes da Federação Peruana. Disseram que não é política habitual librar atletas convocados. Assim, o Inter já aciona a CBF para ter Guerrero no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Com @lbubols https://t.co/jW6xekc5SZ — Eduardo Deconto (@_eduardodeconto) August 8, 2019

El medio citado sostiene que Antonio García Pye, gerente de la FPF, recibió la solicitud del Inter de Porto Alegre para liberar a Paolo Guerrero. Asimismo, se adelantó que la respuesta será un rotundo "no".

Por este motivo, el Inter espera una reunión de urgencia entre Paolo Guerrero y Ricardo Gareca para solicitar un permiso especial para perderse los amistosos.

"La política de federación no es hacer excepciones para este tipo de solicitud. Alternativamente, en este escenario, Paolo Guerrero se comunicará con el entrenador Ricardo Gareca y le explicará la importancia del partido para el Inter", menciona "Globo Esporte".