¡Confirmado! Ricardo Gareca y Christian Cueva se reunieron en Brasil

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, y Christian Cueva, jugador del Santos, se reunieron por la tarde de este jueves 8 de agosto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. La cita fue confirmada por César Mejía, preparador físico del volante, para el portal "Gazeta Esportiva". El "Tigre" manifestó su preocupación por la falta de fútbol en el equipo de Jorge Sampaoli.

Con la presencia de su asistente Sergio Santín, Ricardo Gareca le hizo muchas consultas importantes a Christian Cueva en torno en su rendimiento: 1) Su falta de juego en el Santos, 2) el posible traspaso al Botafogo o hacia otro club extranjeros, 3) la disposición para los amistosos frente a Ecuador y Brasil, entre otros temas. No obstante, el técnico de la Blanquirroja manifestó su total respaldo y espera que recupere la continuidad ya que es un elemento importante dentro de su equipo.

Christian Cueva quedó aliviado tras recibir los consejos de Ricardo Gareca y, ahora, buscará resolver su situación en el Santos. Cabe recordar que el agente del volante nacional analiza su salida del "Peixe" sea por préstamo o compra hacia otro club. La primera opción resulta más complicado luego de que el presidente del cuadro brasileño, José Carlos Peres, revelara que solo aceptará una venta y no un préstamo al Botafogo.

Técnico do Peru, Gareca se reúne com Cueva, do Santos, nesta quinta #GazetaPeixe https://t.co/2QhSVLPh3D