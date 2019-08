Cueva se acerca al FC Metz: Santos confirma oferta por el peruano

Christian Cueva, volante de la selección peruana, no fue tomado en cuenta por el técnico Jorge Sampaoli en el duelo entre Santos y Sao Paulo por el Brasileirao. Ante esto, el portal "Gazeta Esportiva" de Brasil consultó al presidente del "Peixe", José Carlos Peres, sobre la situación de Aladino y este reveló que la existencia de una oferta de un equipo extranjero, que vendría ser del FC Metz de la Ligue 1 de Francia.

"El fichaje de Christian Cueva se puede negociar. Cueva siempre tiene (propuestas), es un jugador de nivel, hizo una hermosa Copa América y tenemos que llevarlo a un equipo extranjero. Como no está jugando, no está siendo elegido, obviamente es uno de los candidatos. Y está a la venta, no nos interesan los préstamos. Tiene una oferta aún no ha cumplido lo que queremos. Es fuera de Brasil", dijo José Carlos Peres, presidente del Santos.