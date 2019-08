¡Confirmado! Miguel Araujo es pretendido por el Benfica de Portugal

Miguel Araujo estuvo cerca de continuar en el Talleres de Córdoba. Sin embargo, las negociaciones se cayeron de forma inesperada y quedó como jugador libre. Ahora, su representante Carlos Gonzales ha confirmado que existe el interés del Benfica, exequipo de André Carrillo, y otros clubes extranjero para contar con la "Fiera". ¿Será una nueva oportunidad para el zaguero de la selección peruana?

El agente de Miguel Araujo confirmó estas declaraciones a Diego Montalvan, periodista de "NBC" y "Telemundo" en los Estados Unidos.

"Tenemos varias ofertas en Europa. Miguel Araujo quiere seguir creciendo en Europa. Tiene propuestas del Benfica, Francia y Holanda. No estamos nuestro tiempo para analizar las ofertas", dijo Carlos Gonzales.

El mercado de fichajes en Francia y Holanda se cierra el próximo 2 de septiembre. Pero en Portugal se extiende hasta el día 22 por lo que Miguel Araujo todavía tiene tiempo para poder negociar su posible traspaso al Benfica.

