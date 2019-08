Ricardo Gareca visitará a Peña, Hurtado, Benavente y Trauco de cara a amistosos con Brasil y Ecuador

La Selección Peruana tiene pactado disputar dos amistosos en la fecha FIFA de septiembre a desarrollarse en Estados Unidos. Los rivales de turno a vencer a vencer será Ecuador y Brasil. Precisamente por estos encuentros de peso, Ricardo Gareca ya trabaja en ello.

Lo primero que hará Ricardo Gareca es dividir a su comando técnico para visitar a los jugadores. Nestor Bonillo partirá a México y Estados unidos para reunirse con los jugadores que juegan en la Liga MX (Yoshimar Yotún, Edison Flores y Anderson Santamaría) y la MLS (Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Alexander Callens).

Mientras tanto, Ricardo Gareca partirá a Europa para charlar con los peruanos que militan en diversas ligas con Sergio Peña y Renato Tapia en Holanda, Cristian Benavente y Miguel Trauco en Francia. Precisamente sobre estos dos futbolistas que acaban de fichar por Nantes FC y Saint Étienne respectivamente, habrá una reunión especial.

Información en ESPN FC: Gareca tomará la decisión esta semana sobre convocar o no a Guerrero. Inter no hizo pedido y FPF no se cierra. Bonillo viaja a México y USA, el “Tigre” a Europa a ver a Peña y Hurtado. Con Benavente se hará sondeo si es bueno llamarlo o dejar que se adapte — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 12, 2019

El ‘Tigre’ Gareca evaluará si es bueno convocar tanto a Miguel Trauco como a Cristian Benavente o podría tomar la decisión de excluirlos de esta fecha FIFA con el claro objetivo para que los futbolistas peruanos se sigan adaptando a la Ligue 1 pues apenas acaban de firmar apenas unos días.

Lo mismo podría ocurrir con Sergio Peña. El mediocentro ofensivo de 23 años acaba de firmar hace una semana por FC Emmen de Holanda por las próximas tres temporadas tras dejar el Granada. Aunque el último año 2018-2019 estuvo a préstamo en el Tondela de la Primera División de Portugal.

Finalmente, sobre el caso de Paolo Guerrero, trascendió que Internacional de Porto Alegre no hizo ningún trámite a la Federación Peruana de Fútbol para que no sea convocado para los amistosos ante Brasil y Ecuador, pero Ricardo Gareca estudiará esta posibilidad a pesar que no hay ningún pedido hasta el momento.

La información había circulado con fuerza debido a que el club brasilleño disputará ante Cruzeiro el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Brasil y el técnico Odair Hellman tiene a Paolo Guerrero como su principal carta goleadora, por ello, el estratega desea tener a todos sus titulares para asegurar su pase a la gran final donde estaría enfrentando al ganador del Gremio vs Paranaense.