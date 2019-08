Selección peruana: Alfredo Honores fue impedido de entrar a la VIDENA

Alfredo Honores, ex preparador de arqueros de selección peruana, acudió a las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) con efectivos policiales, reclamando su puesto que sería ocupado por el exportero, Óscar Ibañez.

Quien fuera parte del comando técnico de Ricardo Gareca, acudió a la VIDENA con la idea de hacer valer su derecho a trabajo. Sin embargo, fue retirado luego por la seguridad que custodia el centro deportivo.

Solo hasta la Copa América de Brasil

Como se recuerda, Alfredo Honores solo trabajó con la selección peruana hasta el final de la Copa América de Brasil como preparador de arqueros. Ahora, la FPF se encuentra negociando la inclusión de Óscar Ibáñez para que ocupe su lugar.

Trascendió que Alfredo Honores habría perdido la confianza de Ricardo Gareca por el exceso de confianza con los seleccionados. Además, habría incumplido las normas de avisar cuando de declaraciones como parte del comando técnico.

Desde Universitario

Alfredo Honores trabajó con Ricardo Gareca desde su llegada a Universitario de Deportes en la temporada 2007/08, con quien ganó un torneo apertura. Fue parte de las Eliminatorias y de la participación peruana en el Mundial Rusia 2018.

La última entrevista que dio Alfredo Honores como preparador de arqueros de la selcción peruana fue cuando habló de Pedro Gallese tras su error ante Brasil en la fase de grupos de la Copa América. "Eso se arregla con más trabajo, así fue que Pedro pudo levantarse. Se cobró esa revancha", declaró para Gol Perú.

"El error que cometió (ante Brasil) fue puntual, él es un arquero maduro, le queda como aprendizaje y estoy seguro de que no lo volverá a repetir. Hablé con él después del partido. Puedes tocar el tema, pero no hay que darle demasiada relevancia porque en ningún momento se pensó que había una diferencia de esa naturaleza futbolística con Brasil. Para mí no es real ese resultado (5-0)”, manifestó en su oportunidad.