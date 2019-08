Alfredo Honores: "La Federación Peruana de Fútbol no puede envolverme en una bolsa de basura"

Este martes, Alfredo Honores, ex preparador de arquero de la Selección Peruana, protagonizó un incidente al intentar ingresar a la fuerza a La Videna para reclamar por su salida. Tras ello, en diálogo con una radio local, expresó su indignación por el trato recibido.



En Ovación, Alfredo Honores reclamó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no puede envolverlo como una basura y lanzarlo, ello en referencia al trato recibido



"La FPF no puede agarrarme y envolverme en una bolsa de basura y tirarme en la avenida Aviación de un momento a otro. Me impidieron la entrada hoy a la Federación. No me parece justo, adecuado hacia una persona que trabajo con mucho profesionalismo, es una vergüenza. Yo lo único que entiendo es que mi trabajo era poner a los arqueros al 300%", señaló de forma ofuscada.



Tras ello, agregó que sintió molestia luego de que la FPF lo despidiera en redes sociales con una gráfica en la que ponían a Carlos Cáceda y no a Pedro Gallese.



"He pasado por momentos muy desagradables, probablemente luego me saquen temas de mi vida privada. Me levanté y me enteré que la federación me había sacado. No es que Carlos Cáceda sea menos que nadie, lo estimo pero el capitán siempre fue Gallese, pero me parece que no es ubicado de parte de la jefatura de prensa que saque este comunicado del cese", agregó.



Cabe recordar que el contrato de Honores venció el pasado 9 de agosto. y en La Videna decidieron no renovarle tras la Copa América 2019, pese a que Perú llegó a la final del certamen. Los motivos no se han aclarado hasta el momento.