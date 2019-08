Cristian Benavente: "Estoy feliz de tener de la oportunidad de evolucionar en la Ligue 1"

Cuatro años después de dejar el Real Madrid, Cristian Benavente tendrá la oportunidad de crecer en una de las ligas más importante de Europa: la Ligue 1. El Nantes apostó fuerte por el mediapunta peruano y éste sueña con un dar paso adelante en su carrera con el club francés.

"Estoy muy feliz de estar aquí y tener la oportunidad de evolucionar en un campeonato importante como la Ligue 1, la cual es una de las mejores ligas europeas. La Ligue 1 realmente está empezando a hacerse un nombre en el continente y creo que es un muy buen desafío personal para estar aquí", declaró Benavente en su presentación con el Nantes.

El futbolista de 25 años valoró al plantel de su nuevo club. "Hay muy buenos jugadores en el Nantes y creo que puede ser una temporada muy buena para nosotros. He logrado coincidir con Kalifa Coulibaly porque ha jugado en Bélgica y defendimos al Royal Charleroi", afirmó.

Sobre sus expectativas en la Ligue 1, Cristian Benavente preponderó los objetivos colectivos del Nantes antes que los personales. "El primer objetivo es ayudar al equipo a llegar a cumplir una muy bueno temporada, y luego, personalmente, quiero demostrar lo mejor de mí en uno de los campeonatos más importantes del continente", indicó.

El canterano del Real Madrid no negó que un buen presente en el Nantes le abriría nuevamente las puertas de la Selección Peruana. "Es posible, sí. Puede ser el resultado de un buen desempeño y la sensación de estar feliz y cómodo aquí, pero ese no es mi primer objetivo; por ahora me enfoco en tener un buen trabajo con mis compañeros de equipo y el personal del club. Si después de eso tengo la oportunidad de volver al equipo nacional será un gran regalo", destacó.

No cualquier día llega al Nantes un exjugador del Real Madrid y el futbolista peruano recordó una etapa maravillosa de su vida. "Lo pasé muy bien en el Real Madrid, club que defendí por bastante tiempo, manteniéndome en contacto con muchos compañeros y entrenadores y, por supuesto, recordando mi último año en Madrid. Seguía las órdenes de Zinedine Zidane, en su primera experiencia como entrenador, y para mí fue un honor poder compartir tiempo con una leyenda como él, e incluso tuve la oportunidad de entrenar con el equipo profesional", puntualizó.

Cabe recordar que Cristian Benavente llega al Nantes a préstamo del Pyramids de Egipto y con una opción de compra valorada en 5 millones de euros. El peruano está determinado a triunfar en su nuevo club para ser fichado por dicho club o ser traspasado a un club de mayor envergadura.

Cristian Benavente: ¿Cuándo sería su debut en el Nantes?

El Nantes enfrentará el próximo sábado al Olympique de Marsella por la fecha 2 de la Ligue 1 y el debut de Cristian Benavente es una gran posibilidad. El extremo derecho Marcus Coco se rompió los ligamentos cruzados, será baja prácticamente toda la temporada y la presencia del peruano es una urgencia para sumar variantes ofensivas.