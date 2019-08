Prensa brasileña asegura que Gareca ya habría tomado una decisión sobre Paolo Guerrero [FOTO]

Lo decidió. Luego de varias idas y vueltas respecto al futuro inmediato de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca ya tendría todo decidido respecto a la petición de Inter de Porto Alegre para no convocarlo a los amistosos que disputará la Selección Peruana en la primera semana de septiembre.

El club brasileño agotó todas las opciones para poder tener a Paolo Guerrero en el partido de vuelta de las semifinales por la Copa Brasil ante Palmeiras. Incuso el colorado mandó al directivo Rodrigo Caetano para que pueda reunirse con Ricardo Gareca y su comando técnico.

Sin embargo, esto pareció no inmutar en nada a Ricardo Gareca puesto que, desde la prensa de Brasil aseguran que este ya parece haber decidido la situación de Paolo Guerrero. Así lo informó el periodista Lucas Collar quien cubre el día a día de Internacional de Porto Alegre el cual aseguró que ‘El Depredador’ estará con el equipo nacional.

Apesar do esforço do Inter, Ricardo Gareca não tem intenção de liberar Paolo Guerrero. Só uma reviravolta grande fará com que o peruano jogue a semifinal da Copa do Brasil.