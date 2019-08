¡Bomba! Selección Peruana no cederá a Paolo Guerrero al Inter de Porto Alegre y lo convocará para amistosos

Paolo Guerrero se encuentra en el medio de la Selección Peruana y el Inter de Porto Alegre. Está entre la espada y la pared. Sin embargo, desde la Videna aseguran que el goleador será convocado para los amistosos ante Ecuador y Brasil que se jugarán en Estados Unidos los días 5 y 10 de septiembre.

Inter de Porto Alegre solicitó la liberación de Guerrero

Rodrigo Caetano, Director Deportivo del cuadro "Colorado", tuvo que venir a Lima para gestionar personalmente el permiso del "Depredador" ante las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol con la esperanza de llevar a Brasil una buena noticia.

"Nosotros tenemos un partido fundamental el día 4 (septiembre) frente al Cruzeiro por el partido de vuelta de la Copa de Brasil. Por la importancia que tiene este partido, y por respeto al fútbol peruano, hemos llegado hasta aquí con la intención de hablar también con Juan Carlos Oblitas o con Ricardo Gareca. Primero hablamos con el titular de la FPF porque respetamos las jerarquías", señaló Caetano.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, aseguró que la decisión surgirá de un acuerdo entre Paolo Guerrero y Ricardo Gareca. "La FPF entiende la posición del club Inter, pero como presidente, no interferiré con el llamado del entrenador. Respeto las decisiones deportivas del cuerpo técnico", respondió el titular de la Federación a GloboEsporte.com a través de su oficina de imagen.

Selección Peruana: "Por política deportiva, no cedemos a ningún jugador"

LÍBERO se comunicó con fuentes del entorno de la Selección Peruana y nos confirmaron que harán respetar los intereses de la Blanquirroja. "Paolo será llamado, por política deportiva no cedemos a ningún jugador. Si los brasileños hacen sus torneos sin tomar en cuenta las fechas FIFA, ya es problema de ellos".

¿Y qué pasa si Guerrero pide ser liberado para jugar por el Inter? "Se le llama y si él pide no venir, es su problema, pero no creemos que lo haga porque Paolo sabe cómo pensamos en Perú. Nosotros no castigamos", respondieron en San Luis.

Paolo Guerrero todavía no se pronuncia sobre este incómodo episodio que lo pone al medio de ambas partes. El goleador histórico de la Blanquirroja está concentrado en los seis partidos que jugará con el Inter de Porto Alegre en los próximos días.

Los partidos que jugará Paolo con Inter antes de ser convocado

11/08 Cortinthians (Brasileirao)

17/08 Fortaleza (Brasileirao)

21/08 Flamengo (Copa Libertadores / Cuartos de final - ida)

25/08 Goiás (Brasileirao)

28/08 Flamengo (Copa Libertadores / Cuartos de final - vuelta)

31/08 Botafogo (Brasileirao)

La FPF enviará este fin de semana las cartas a los clubes de los seleccionados solicitando sus servicios para la fecha FIFA de septiembre. Es muy probable que el documento llegue a las instalaciones del Beira Río. La convocatoria oficial se realizará a fines de agosto.