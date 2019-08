Brilló en el Mundial, se perdió la Copa América y volvería a la Bicolor para los amistosos de setiembre [FOTO]

Pega la vuelta. La Selección Peruana se encuentra a punto de volver a juntarse luego de quedar en el segundo lugar de la última Copa América Brasil 2019. En aquel torneo el equipo de la Ricardo Gareca perdió la final ante el anfitrión y recuperó el mejor nivel mostrado por este seleccionado lo que lo llevó a volver a un Mundial luego de 36 años.

Sin embargo, a pesar de su buena actuación en esta Copa América, un jugador que fue clave durante el proceso eliminatorio se perdió este torneo por lesión y podría pegar la vuelta para los amistosos de septiembre ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.

Se trata del volante Pedro Aquino. El ex Sporting Cristal fue operado en marzo por una pubalgia por lo que se perdió la Copa América. Sin embargo, el actual volante del León ha vuelto a jugar con la Sub 20 de su club, en la cual es capitán, y participó en un amistoso este último fin de semana.

Por ello, Ricardo Gareca y su comando técnico ya habrían enviado la reserva de convocatoria por Pedro Aquino hacia su club en México. Solo falta esperar la decisión del entrenador argentino que siempre consideró al volante surgido en Sporting Cristal como una pieza clave en la Selección Peruana.

Aquino fue una de las figuras de la bicolor en el Mundial de Rusia 2018 a pesar que la Selección Peruana no clasificó a la segunda ronda de este certamen. No obstante, su no presencia en la Copa América le permitió a Ricardo Gareca probar a nuevos jugadores en esa posición como el joven volante Jesús Pretell.