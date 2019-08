Selección Peruana: Clubes de Carlos Ascues y Gabriel Costa recibieron carta de la FPF para una posible convocatoria

Ricardo Gareca ya tiene casi definida la lista de convocados para los partidos amistosos ante Ecuador y Brasil que se jugarán en Estados Unidos los días 5 y 10 de septiembre. Al parecer, el "Tigre" sorprenderá con más de una novedad.

LÍBERO pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol envió las cartas solicitando la liberación de los jugadores que militan en el extranjero y entre ellos se encuentran Carlos Ascues (Orlando City - EEUU) y Gabriel Costa (Colo Colo-Chile).

Sin embargo, esto no significa que ambos serán convocados de todas maneras, pero sí es un aviso que serán requeridos por el comando técnico ante cualquier eventualidad. Gareca tomará la decisión final a fines de agosto.

The first in purple for @carlos_ascues and what a beauty it is! #VamosOrlando pic.twitter.com/iQNSCmM8pP