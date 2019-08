Selección peruana: Conoce a los dos peruanos que pidieron ser liberados de la convocatoria

El amistoso pactado entre la selección peruana y la de Brasil, para el próximo 10 de septiembre de 2019, ya ha empezado a jugarse fueras de las canchas. Y es que tres clubes, que albergan a tres futbolistas nacionales, han pedido la no convocatoria para el choque ante el 'Scratch'.

Inter de Porto Alegre fue el primer club en solicitar la liberación de Paolo Guerrero del amistoso de fecha FIFA. ¿El motivo? El conjunto 'rojo' disputará el próximo 4 de septiembre la semifinal de la Copa de Brasil ante Cruzeiro y la posible ausencia del 'Depredador' mermaría la ofensiva de Odair Hellmann.

No obstante, este pedido que ya ha sido transmitido a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol, por parte del vicepresidente de Inter de Porto Alegre, no es la única que se ha enviado: dos clubes más han remitido cartas para pedir la exclusión de la convocatoria que realizará Ricardo Gareca para el amistoso ante Brasil.

Líbero pudo conocer que los referidos clubes son Vélez Sarsfield y New York City. El cuadro argentino aboga para que Luis Abram permanezca en la plantilla de Gabriel Heinze y así pueda disputar la Superliga Argentina. Lamentablemente, los 'Cruzados' no han tenido un buen inicio en el torneo doméstico: igualaron 2-2 en casa ante Racing y cayeron de visita 1-0 ante Talleres.

Abram fue titular en ambos cotejos de defensa central por el sector izquierdo. Es considerado por Gabriel Heinze como una de sus 'fichas' inamovibles del once y no quiere prescindir de ello. El DT 'che' transmitió esta preocupación a la dirigencia de Vélez, quienes remitieron la carta hacia las oficinas de la FPF: esperan obtener luz verde, aunque está difícil.

Por su parte, el caso de New York City es más alarmante. La institución norteamericana, que disputa la Conferencia del Este de la MLS, pugna por quedar dentro de la final de los Play-offs (se ubica cuarto con 38 puntos): está a solo cinco puntos de quedar fuera.

A falta de once partidos, y con dos derrotas en los últimos tres, el escuadra 'azul' no quiere dejar partir a Callens hacia el amistoso que tendrá Perú ante Brasil. A pesar de no haber disputado un solo minuto en la Copa América, el zaguero zurdo de 27 años es muy considerado por el entrenador español Doménec Torrent, quien le devolvió el titularato tras llegar a Estados Unidos después de su travesía en el país de la 'Samba'.

Así como sus pares de Vélez, New York City envió una solicitud hacia la Federación Peruana de Fútbol para que Callens no sea considerado en el choque ante Brasil, aunque se resalta que será muy díficil: Ricardo Gareca quiere afinar a su plantel de cara a las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa América Argentina-Colombia 2020. Veremos.