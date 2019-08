¡ATENCIÓN! Miguel Trauco sería convocado a los amistosos de la Selección Peruana en setiembre

Pueden haber más novedades de cara a la próxima convocatoria de la Selección Peruana. Cuando se creía que uno de los ausentes para la fecha de amistosos FIFA sería Miguel Trauco, reciente fichaje del Saint-Étienne de la Ligue 1, esto no sería tan así.

Tras la reunión entre el zurdo y el seleccionador nacional, realizada suelo francés, el defensor le comentó que está a disposición del comando técnico y que no tiene problema alguno para enrolarse de cara a los amistosos con Ecuador, 5 de setiembre, y Brasil, 10 de setiembre, en Estados Unidos.

PUEDES VER: Néstor Bonillo se reunió con Alexander Callens en instalaciones del New York City

Trauco, que debutó el fin de semana pasado en el estreno de la Ligue 1, dejó una muy buena impresión en el plantel verde, que superó de visita 2-1 al Dijon.

El subcampeón de América con Perú en Brasil 2019 fue titular los 90 minutos y anuló por varios pasajes al delantero y figura local. Así, este domingo (8:00 a.m.) volverá a ser titular cuando reciban al Brestois por la segunda jornada.

Más allá de su convocatoria, el 'Tigre' analiza llamar nuevamente a Marcos López, el lateral-extremo zurdo que juega en el San Jose Earthquakes de la MLS.

Miguel Trauco será convocado a @SeleccionPeru Se pensaba que no para que pueda tener una mejor adaptación, pero finalmente parece que su club francés no ve nada malo y está todo ok.