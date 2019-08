"FC Nantes contará con la calidad de Cristian Benavente"

Cristian Benavente, jugador de la selección peruana, es uno de los refuerzos más importantes del FC Nantes para esta temporada en la Ligue 1. Por estar razón, el periodista español Andrés Onrubia, especialista en conocimientos del fútbol francés, ha dado una interesante opinión sobre su traspaso al club canario en Twitter.

"A pesar de la lesión de ligamento de Marcus Coco, me gustan mucho las banda que tendrá el FC Nantes esta temporada. En la izquierda contará con la calidad de Cristian Benavente y en la derecha con la explosividad de Moses Simon. Ofrecerán variantes a Gourcuff", dijo André Onrubia en Twitter.

"Con Rongier lanzando transiciones para potenciar a Cristian Benavente, Moses Simon y Abdoulaye Touré abarcando campo por su físico, ha quedado un equipo interesante en el FC Nantes. No obstante, la baja de Diego Carlos es muy dura y más tras el nivel que ha mostrago Wagué", agregó.

Cristian Benavente tiene altas posibilidades de ser titular este sábado 17 de agosto, desde las 10.30 a.m., en el duelo entre FC Nantes y Marsella. El "Chaval" declaró que aún no está al 100% pero si el técnico lo requiere no dudará en saltar al campo.