¿Cuál es el futuro de Daniel Ahmed como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol?

Daniel Ahmed tendría las horas contadas como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. En diciembre vence su contrato y la Federación Peruana de Fútbol habría decidido no renovar el vínculo con el entrenador argentino que trabaja en la Videna desde el 2015.

LÍBERO ya había dado cuenta del malestar que existe en la directiva de la FPF por el fracaso de la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En San Luis consideran que el responsable directo es el "Turco" porque no habría formado una sólida base con jugadores de las categorías inferiores.

Los resultados de Daniel Ahmed

Sudamericano Sub 15 2017 – cuartos con 8 puntos

Sudamericano Sub 17 2017 – últimos con 0 puntos

Sudamericano Sub 20 2017 – penúltimos con 2 puntos

Sudamericano Sub 15 2019 – se jugará en noviembre

Sudamericano Sub 17 2019 – Quinto puesto con 13 puntos

Sudamericano Sub 20 2019 – últimos con 3 puntos

Este diario pudo conocer que la decisión sobre el futuro de Ahmed ya estaría tomada, sin embargo, todavía no ha sido oficializada en un Directorio como corresponde. La Junta Directiva está abocada a la aprobación de los nuevos Estatutos con miras a las próximas elecciones. Además, la Dirección Deportiva que lidera Juan Carlos Oblitas todavía no ha emitido una opinión al respecto.

¿Quién dirigirá a la Sub 23 en el Preolímpico?

El siguiente reto para la Sub 23 es el Torneo Preolímpico Sudamericano que se realizará en Colombia entre el 15 de enero y 2 de febrero del 2020. La FPF respaldará el trabajo de Nolberto Solano y lo mantendrá en el cargo de entrenador a pesar de los malos resultados en Lima 2019.

Asimismo, la FPF espera el compromiso de los clubes peruanos para ceder a sus jugadores a pesar que no tienen la obligación de hacerlo porque el Preolímpico no es organizado por la FIFA. En Videna aseguran que quieren ir con lo mejor para no repetir la historia de los Panamericanos.