Darwin Núñez, promesa del fútbol uruguayo, confiesa que mira videos de Paolo Guerrero para aprender [VIDEO]

La Selección Uruguaya tiene un delantero con mucha proyección a futuro. Darwin Núñez, futbolista de 20 años, lució su fútbol en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y antes de venir al Perú, la rompió en el Mundial Sub 20 de Polonia anotando dos goles.

Núñez silenció el estadio de San Marcos el pasado 29 de julio cuando Perú enfrentó a Uruguay en Lima 2019. El atacante se anticipó a la defensa para abrir el marcador con un golpe de cabeza imposible para el arquero Cáceda.

"Siempre estoy mirando a Suárez y Cavani, jugadores de diferentes características. Suárez es más metedor, pelea todas, Cavani es más técnico, sale del área a buscar la pelota a armar juego y ojala algún día llegue a ser como ellos", señaló el delantero de Peñarol.

Como todo uruguayo, es normal que Darwin Núñez sienta admiración por Luis Suárez y Edinson Cavani, dos referentes del fútbol "Charrúa" que han paseado sus goles en los mejores equipos del mundo. Pero hay un jugador extranjero que también le sirve de espejo y ese es el goleador histórico de la Selección Peruana.

"Yo siempre he seguido a Paolo Guerrero, me encanta como juega, es un loco que también mete, va a todas, no se da por vencido. Siempre estoy mirando las jugadas que hace y sus movimientos para aprender.

He visto los partidos de la Selección Peruana y cuando tengo tiempo entro a YouTube a mirar videos de los jugadores que son delanteros para después en la cancha generar los mismos movimientos", reveló a TV Perú.

Darwin Núñez debutó este año en el fútbol profesional de su país. El 14 de julio pudo cumplir uno de sus sueños anotando un triplete a Boston River en el Estadio Campeón del Siglo. Luego de su extraordinaria faena, Luis Suárez le envió, a través de su representante, un audio de Whatsapp felicitándolo.

El máximo deseo de Darwin es jugar en el Real Madrid y podría dar el primer paso fichando por el Almería, club que ha presentado una extraordinaria oferta a la directiva carbonera que bordea los cinco millones de dólares por su pase.