Nolberto Solano seguirá al mando de la Selección Peruana Sub-23 en el Preolímpico Sudamericano

Selección Peruana Sub 23 | Nolberto Solano no tuvo el mejor debut como entrenador en la Selección Peruana Sub 23, ya que no registraron ningún triunfo en los partidos que disputaron por los Juegos Panamericanos, pero a pesar de las criticas se confirmó que el ‘Maestrito’ no será removido de su cargo y disputará el Preolímpico Sudamericano junto a la ‘Bicolor’.

Respaldo total

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le brindó su total respaldo al trabajo que viene realizando Solano con la Sub 23 y es por ello que confirmó su continuidad como técnico de la categoría para los siguientes procesos.

Asimismo, la máxima entidad del fútbol peruano planea empezar con los trabajos del seleccionado juvenil en los próximos meses, ello con la intención de que los jugadores se acostumbren al sistema que ‘Ñol’ requiere.

“La próxima semana definiremos este tema con el presidente de la FPF, Agustín Lozano. Para traer a otro técnico, tiene que haber un presupuesto especial. Además, este torneo se realizará fuera de las fechas FIFA. Entonces, la idea es que Solano continúe” manifestó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, a medio local.

La Sub 23 en Lima 2019

La selección peruana no tuvo un buen desempeño en Lima 2019, ya que no pudo meterse en el podio de honor. La 'Bicolor' quedó el séptimo lugar con un solo un punto, que obtuvo tras el empate ante Honduras, en la etapa preliminar.

Una de las figuras que más se destacaron del seleccionado patrio fue el arquero mundialista Carlos Cáceda que tuvo buenas actuaciones en los diferentes encuentros que se disputaron.

Seguirá acompañando a Gareca

De la misma manera se confirmó que Nolberto Solano seguirá asistiendo a Ricardo Gareca y lo acompañará en los amistosos internacionales que disputará la selección mayor ante Ecuador y Brasil, el próximo 5 y el 10 de septiembre respectivamente.