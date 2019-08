Asamblea de Bases no aprobó los nuevos estatutos de FPF: ¿Qué es lo que pasará ahora? [VIDEO]

Este viernes se celebró la Asamblea de Bases en La Videna con el fin de aprobar los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol en base a la disposición de la FIFA. No obstante, no se llegó a conseguir la votación mínima para su aprobación. A raíz de ello, el ente presidido por Agustín Lozano se pronunció al respecto.



En la víspera, la Asamblea de Bases no consiguió el porcentaje requerido para la aprobación. El motivo que venían exigiendo los clubes de Primera División era que los Departamentales no podían tener tanta jerarquía para las elecciones.

Para que puedan ser aprobados, se necesitaba el 'sí' del 80% de los asistentes. Sin embargo, solo 30 emitieron un voto a favor, mientras que los demás se mostraron en contra. A raíz de ello, la FPF se pronunció a través de un comunicado:

"La FPF informa que, tras someter a votación en su Asamblea de Bases la propuesta de los nuevos estatutos para la FPF, se plantea la necesidad de continuar las conversaciones con todos los asambleístas para llegar a un acuerdo en aquellos artículos que fueron materia de discusión en la asamblea de base", comunicaron inicialmente.

"La FPF desea encontrar el mejor camino de entendimiento y diálogo con los miembros de la Asamblea para que los nuevos estatutos encuentren su mejor versión y sean elevados nuevamente a FIFA y Conmebol el 15 de setiembre para su validación y pueda convocarse a una nueva Asamblea de Bases el 14 de octubre para someter a aprobación dicho documento final", sentenciaron.



Comunicado de la FPF



¿Qué puede suceder ahora?

La preocupación de todos se generó ante las especulaciones de una posible intervención de la FIFA. No obstante, ello no es del todo preciso. El máximo ente del fútbol tendrá que decidir qué medida adoptar. Inicialmente, como indica el comunicado, se buscará llegar a un consenso para tener una nueva versión de los estatutos y que estos sean elevados nuevamente a FIFA y Conmebol el 15 de setiembre



Otras de las medidas que contempla la FIFA -que contó con cuatro representantes en la Asamblea- es instalar una Comisión Normalizadora FIFA, como ha sucedido en otras Federaciones sudamericanas (Argentina y Uruguay).