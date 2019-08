Directivo de Feyenoord sobre Renato Tapia: "Mi opinión no ha cambiado"

Renato Tapia sigue en la mira de Sjaak Troost, director deportivo del Feyenoord. A pesar de sus buenos partidos bajo la supervisión del técnico Jaap Stam, que le valieron para llevarse los aplausos de los hinchas de Rotterdam, Troost manifestó que su opinión sobre el jugador de la selección peruana no ha cambiado y que se sentará con él para discutir su futuro antes del cierre del mercado de fichajes.

En entrevista para el canal de YouTube Feyenoord TV, Sjaak Troost habló sobre la situación de Renato Tapia.

"Parece un artículo muy atractivo y sigue regresando. No dije que (Renato Tapia) era un mal jugador de fútbol, ni dije que era una mala persona. Lo único que he dicho en interés del Feyenoord es que no puede ser que los jugadores se vayan por nada", dijo Sjaak Troost.

"Sobre todo por lo que hemos pagado mucho dinero. Entonces solo creo que pude haberlo dicho de otra manera. Pero no cambio mi opinión", agregó.

Asimismo, el directivo del Feyenoord adelantó que dará prioridad a las necesidades que mejor convengan al club pese a la postura que tenga Renato Tapia.

“Pero también estoy aquí para el club, la importancia del club y eso es lo que más cuenta. Tengo que luchar por eso y no me hago popular con eso. Que así sea. La relación ha sido bien restaurada, pero debemos entrar en una discusión antes del final de este período de transferencia. Luego hablaremos sobre el futuro y eso puede ir en cualquier dirección", finalizó

Renato Tapia explicó porqué se quedó en Feyenoord

En declaraciones para "Voetbalflitsen", Renato Tapia confesó el motivo que lo hace seguir en el Feyenoord antes que el dinero.

"Feyenoord es mi club y amo a mi club, a la gente y a los seguidores. Así que no quiero irme en absoluto. Estaba un poco asustado de cómo respondería la audiencia. Pero la gente me recibió con aplausos. Tomé la decisión correcta", dijo en una reciente entrevista.

¿Por qué rechazó oferta del Lokomotiv? El volante nacional expresó lo siguiente.

"La vida no se trata solo de dinero. El orden es: felicidad, familia y fútbol. Mi esposa y mi hija se sienten como en casa en Rotterdam. No por un pasaporte como escuchas y lees en todas partes", declaró Renato Tapia.